Gobierno dice que el Consistorio le atribuye compromiso con auditorio "que no existe": "No ayuda a las conversaciones"

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que al Ejecutivo le ha "sorprendido mucho" que el Ayuntamiento de Málaga "se saliera del guion y atribuyera un compromiso que no existe, que no se ha llegado" respecto al auditorio sin que el Ministerio de Cultura lo supiera. "Eso no ayuda a las conversaciones que deben seguir entre administraciones de forma cordial, natural y, sobre todo, en discreción", ha dicho.

Preguntado por los periodistas sobre que el Consistorio señalara la previsión de una inversión de la Administración del Estado de 45 millones, Salas ha explicado que en el Gobierno central "lo que pensábamos es que estábamos en conversaciones desde el Ministerio de Cultura con el Ayuntamiento", pero ha apuntado que "no se ha llegado a ningún término" y ha considerado que las conversaciones "deben seguir con la discreción y normalidad entre administraciones".

"Nos sorprende un poco esa salida de guion, no sé de dónde se ha sacado el Ayuntamiento de Málaga ese argumento, pero la verdad es que estamos un poquito sorprendidos por esa situación. El alcalde sabrá por qué lo ha hecho; pero, evidentemente, eso no ayuda a las conversaciones que deben seguir entre Administraciones de forma cordial, natural y, sobre todo, en discreción", ha asegurado.

Cuestionado por si el Gobierno se desmarca de este proyecto, ha asegurado que "el ministerio no ha dicho nada. Estamos en conversaciones y todavía no se ha llegado a ningún acuerdo ni a ninguna cosa concreta". "Por eso --ha incidido-- nos sorprende aún más que el Ayuntamiento haya atribuido al ministerio una intención determinada, incluso un montante determinado, cuando eso no se ha aclarado en ningún momento".

"Es sorprendente y llama la atención y, evidentemente, eso no ayuda a que lleguen las conversaciones a buen término", ha insistido el subdelegado.

Asimismo, preguntado por el Estadio de la Rosaleda, después de que la Junta de Andalucía invitara al Gobierno central a participar en la financiación de las obras tras ser elegida Málaga subsede del Mundial 2030, Salas ha recordado que este campo "es propiedad de diversas administraciones, la que no está el Gobierno de España" y sí la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento.

En este punto, ha pedido al Gobierno andaluz "que afrontara sus compromisos y asumiera sus competencias". "No solo no asume sus competencias, sino que siempre mira para otro lado y tenemos multitud de promesas en la provincia de Málaga incumplidas por parte de la Junta de Andalucía y esta parece ser que va a ser una más", ha precisado.

Salas ha lamentado que "lo que intenta es desviar el foco para no asumir sus competencias y sus compromisos en la provincia de Málaga". "Aquí el único gobierno que apuesta por la provincia de Málaga y se compromete con ella es el Gobierno de España dentro de sus competencias. La Junta de Andalucía tiene multitud de proyectos olvidados y multitud de anuncios y titulares de prensa prometiendo algo que luego nunca llega", ha aseverado.