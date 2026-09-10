El Gobierno moviliza 5,6 millones de euros en Málaga para impulsar 18 proyectos de Inteligencia Artificial

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha movilizado 5,6 millones de euros en Málaga, a través de la convocatoria 'RedIA', impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y gestionadas por 'Red.es', para el impulso de 18 proyectos de Inteligencia Artificial con el objetivo de acelerar la incorporación de la Inteligencia Artificial al tejido productivo y al ámbito sanitario.

La Subdelegación del Gobierno ha afirmado mediante un comunicado que la convocatoria 'RedIA', dotada con 130 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá financiar el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial, así como su incorporación a los procesos productivos de las cadenas de valor.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que el Ejecutivo de España "continúa invirtiendo en Málaga e impulsando proyectos, en este caso en tecnologías de vanguardia como la Inteligencia Artificial con 5,6 millones de euros de inversión".

"Se trata de una apuesta decidida para acelerar la incorporación de la Inteligencia Artificial en el tejido productivo de nuestra provincia, con especial incidencia de esta inversión en proyectos vinculados a la mejora del sector sanitario", ha agregado Salas.

En Andalucía se han propuesto 74 proyectos beneficiarios, que representan el 24,6% del total nacional, con una ayuda propuesta de 29,2 millones de euros. Por provincias, Sevilla concentra el mayor número de proyectos, con 28 y una ayuda propuesta de 9,8 millones de euros.

Le sigue Málaga, con 18 proyectos y 5,9 millones; Granada y Córdoba, con siete proyectos cada una y ayudas de 4,1 y 3 millones de euros, respectivamente. Cádiz y Jaén cuentan con cinco proyectos cada una, con ayudas propuestas de 1,85 y 1,82 millones de euros, respectivamente, mientras que Almería y Huelva suman dos proyectos cada una, con ayudas de 1,52 y 1,18 millones de euros.

Los proyectos seleccionados permitirán desarrollar soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a ámbitos como los asistentes inteligentes, los gemelos digitales, la robótica avanzada, la visión artificial, la ciberseguridad o los sistemas predictivos.

A nivel nacional, RedIA beneficiará a 300 proyectos empresariales, de los más de mil que se presentaron a la convocatoria. El 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes, mientras que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los cinco millones de euros.

Por su parte, la convocatoria RedIA Salud cuenta con una dotación nacional de 50 millones de euros para impulsar 72 proyectos de Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario. En Andalucía se han seleccionado 18 actuaciones, que cuentan con un presupuesto de 9,7 millones de euros.

Los proyectos abarcarán distintas fases del proceso asistencial, desde la predicción y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento, e incluyen iniciativas relacionadas con la investigación clínica, biomédica y farmacológica, así como con la respuesta ante emergencias. En total, el Gobierno movilizará en Andalucía cerca de 39 millones euros que impulsarán 92 proyectos.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, lanzada en 2020 y reforzada en 2024, ha contado con una financiación superior a 1.500 millones de euros y constituye una apuesta del Gobierno por el desarrollo de una Inteligencia Artificial orientada a generar nuevas oportunidades para las empresas, impulsar la innovación y mejorar los servicios que recibe la ciudadanía.