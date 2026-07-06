González de Lara, sobre el Gobierno andaluz: "No toca hablar de siglas, hay que hablar de compromisos comunes"

Archivo - El presidente de la CEA, Javier González de Lara; atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha valorado el nuevo gobierno andaluz, tras el acuerdo de PP y Vox, y ha incidido en que "ya no toca hablar de siglas, hay que hablar de compromisos comunes".

"Esperamos que Andalucía siga progresando, que siga prosperando, que se mantenga ese criterio de Gobierno estable, sensato, prudente, dialogante, que tenga en cuenta las empresas, a las empresas como motor de desarrollo y de creación de empleo y riqueza", ha señalado González de Lara tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga sobre lo que espera del nuevo Ejecutivo regional, del que Juanma Moreno tomó este pasado domingo posesión como presidente.

Al respecto, ha agregado que "al fin y al cabo, cuando hablamos siempre de buenos resultados económicos en Andalucía, tanto en materia de empleo, creación de empresas, de autónomos, exportaciones, se nos olvida decir, en muchas ocasiones, que son las empresas, empresarios y empresarias y los autónomos, los que precisamente han generado ese desarrollo".

"Creo que se abre un nuevo tiempo, un tiempo de alianza, pero un tiempo donde más que hablar de postulados políticos hay que hablar de competencias, aptitudes y sobre todo de abandonar precisamente el sello de un partido concreto para buscar mecanismos, digamos, de mayor interés para los andaluces".

Por tanto, ha dicho que "ya no toca hablar de siglas, hay que hablar de compromisos comunes" y "ahora mismo hay un Gobierno de coalición donde las personas que lo forman y las que lo formarán, que en esta semana seguramente tendremos conocimiento de quiénes van a ser los consejeros y las consejeras, pues asuman ese compromiso de hacer una Andalucía mejor", ha concluido.