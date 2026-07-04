La Junta destina más de 67 millones de euros en la mejora de la Atención Primaria en la provincia de Málaga desde 2019

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, visita el centro de salud Las Lagunas de Mijas (Málaga), acompañada por la alcaldesa, Ana Mata. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MIJAS (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha puesto en valor el "esfuerzo presupuestario" del Gobierno de Juanma Moreno en materia sanitaria "para seguir mejorando las coberturas y servicios en la provincia, especialmente en la Atención Primaria, que es la puerta de entrada a nuestro sistema sanitario público", y en la que, ha dicho, se han invertido más de 67 millones de euros desde 2019 en actuaciones de mejora, ampliación, conservación y nuevos equipamientos.

Navarro ha visitado el centro de salud Las Lagunas de Mijas (Málaga), acompañada por la alcaldesa, Ana Mata; y la gerente del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol, Elena Ayllón, donde se están acometiendo actualmente obras de mejora en sus instalaciones.

En una nota, la delegada ha agradecido el trabajo de los profesionales del Distrito Sanitario de Atención Primaria de esta zona de la provincia cuyo crecimiento poblacional "va muy rápido", especialmente en los meses de verano, al tiempo que ha recordado que desde la administración autonómica mantienen un esfuerzo constante para mejorar la red de infraestructuras.

"Hoy en día, prácticamente no hay centro de salud o consultorio que no se haya modernizado o mejorado", ha dicho Navarro, quien ha añadido que "los más de 67 millones de euros dedicados a la Atención Primaria forman parte de una inversión mucho mayor que alcanza los 360 millones de euros para la mejora de las infraestructuras hospitalarias".

Según ha añadido, esto supone que uno de cada cinco euros invertidos en la sanidad malagueña se ha dedicado a la Atención Primaria de la provincia. Desde la Junta han recordado, además, que los presupuestos para este año contemplan 91 millones de euros para la sanidad malagueña --20 millones más que lo consignados en 2025-- para nuevas infraestructuras y mejoras, así como los refuerzos en las plantillas de los profesionales, las inversiones en planes de salud, el calendario vacunal o investigación.

Durante su visita, Navarro ha destacado que sólo en el municipio de Mijas se han destinado más de 1.050.000 euros al sistema sanitario del municipio "que ha llegado en forma de reformas, ampliaciones o nuevos equipamientos para poder ampliar la cartera de servicios de los centros de salud mejorando así los diagnósticos".

Asimismo, ha destacado que, concretamente en el centro de salud Las Lagunas se destinó en el año 2023 más de 450.000 euros para la instalación de un mamógrafo y dos unidades de Rayos X "que han permitido en este tiempo aumentar la capacidad diagnóstica hacia los pacientes y una mayor capacidad de resolución que antes no tenían los profesionales sanitarios de este centro de salud".

Además, se están acometiendo mejoras en sus instalaciones con una inversión superior a los 206.000 euros, que se está ejecutando por fases para no interrumpir la labor asistencial, y que contempla obras de rehabilitación de la zona de admisión, de la Unidad de Atención Ciudadana y de los patios interiores.

Navarro ha agradecido la colaboración institucional "y la mano tendida" del Ayuntamiento de Mijas y su alcaldesa "para impulsar nuevos proyectos sanitarios que permitan mejorar las coberturas y la asistencia sanitaria". Ejemplo de ello, ha dicho, es el futuro Centro de Alta Resolución y Procesos (CARP) que se ubicará en una parcela cedida por el Consistorio en Las Lagunas y que permitirá atender a una población cercana a los 180.000 habitantes.

Gracias al convenio firmado entre la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y el Ayuntamiento estas nuevas infraestructuras "serán muy pronto una realidad", donde la administración municipal afronta la ejecución del mismo y el SAS dotará a esta nueva infraestructura del personal y el equipamiento necesarios.

La alcaldesa, por su parte, ha agradecido la sensibilidad de la Junta de Andalucía para impulsar este proyecto sanitario "dotando a Mijas de la atención sanitaria que merece por el importante crecimiento de población que está experimentando y que dentro de muy poco llegaremos a los 100.000 habitantes".