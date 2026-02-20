Grupo Insur anuncia dos nuevos proyectos en la Costa del Sol ante más de 200 agentes internacionales. - GRUPO INSUR

MARBELLA (MÁLAGA), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur, compañía referente del sector inmobiliario con 80 años de trayectoria, ha reunido a más de 200 agentes internacionales de la Costa del Sol en la segunda edición de su gala anual 'Insur Star Agents', un encuentro profesional que ha servido para celebrar los logros alcanzados de forma conjunta durante el último ejercicio, "fortalecer lazos estratégicos" y presentar sus principales novedades en Andalucía Oriental.

En concreto, la compañía ha anunciado dos nuevos lanzamientos en Estepona y Marbella, un total de 127 viviendas con una inversión de 50,4 millones de euros. En Estepona, la promoción Eagle Hills presenta 111 viviendas, de uno a tres dormitorios y completas zonas comunes, ubicadas en el entorno del campo de golf de Estepona. Este nuevo proyecto se suma al desarrollo de Birdie Hills, que incorpora otras 68 viviendas en la misma zona.

Por su parte, Grupo Insur lanzará este año un nuevo proyecto en Altos de Los Monteros, en Marbella, con 16 exclusivas viviendas tipo Boutique Residences. Este nuevo proyecto, el cuarto que la compañía desarrolla en la zona, se integra en uno de los enclaves más valorados de la Costa del Sol por su "tranquilidad", sus vistas panorámicas al mar Mediterráneo y proximidad al centro de Marbella.

Desde la compañía han destacado que estas iniciativas refuerzan el posicionamiento de Grupo Insur como uno de los referentes del sector inmobiliario en el sur de España, con una oferta basada en la calidad, la sostenibilidad y la integración en el entorno.

APUESTA POR ANDALUCÍA ORIENTAL

Con la presentación de estas novedades, Grupo Insur consolida su apuesta estratégica por Andalucía Oriental, donde en la actualidad desarrolla más de mil viviendas, de las cuales 900 están en la Costa del Sol.

La compañía cuenta en la actualidad con nueve proyectos en comercialización en esta zona. En Marbella, Insur posee un total de tres proyectos, Quintessence, con 96 viviendas, donde la fase 2 tiene una entrega estimada para 2026; Origin, con 57 exclusivas viviendas en fase de construcción y Soleil, un proyecto de 80 viviendas con vistas al mar y amenities "diseñados para el bienestar".

En Estepona, Insur cuenta con dos promociones, Insur Scala, con 121 viviendas que serán entregadas en 2026, y Birdie Hills, con 68 viviendas en proyecto de construcción. Además, en Mijas posee tres proyectos, Balance, con 75 viviendas cuyas obras acaban de dar comienzo; Balance Nova, con 142 viviendas, y Savia con 140 viviendas, ambas en proyecto de construcción. En Mojácar, Insur ha iniciado ya las obras de Las Terrazas de Macenas, 125 viviendas en un exclusivo residencial con vistas al Mediterráneo.