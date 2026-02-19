Antonio Sanz afirma que con el nuevo hospital "la Junta cumple con la sanidad de los malagueños"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la Comisión del Parlamento de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves en el Parlamento de Andalucía que con la primera piedra del futuro Hospital de la Esperanza de Málaga "se cierra un compromiso con la ciudad, que llevaba esperando más de 20 años y que por fin puede iniciar su cuenta atrás para su puesta en marcha".

Así lo señalado Sanz durante la Comisión de Sanidad en el Parlamento andaluz, donde ha asegurado que esta nueva infraestructura "viene a atender una necesidad de los malagueños para paliar el estado sanitario que dejó en toda la provincia el anterior gobierno socialista".

En este sentido, el consejero ha expuesto que "durante mucho tiempo Málaga ocupó el último puesto en gran parte de los indicadores sanitarios provinciales". Así, según ha dicho, ocupaba la cola en camas por 100.000 habitantes, con 118 frente a las 236 de la media española mientras que permanecían tres hospitales cerrados: el del Guadalhorce, el de Estepona y el Costa del Sol. La llega del Gobierno de Juanma Moreno, ha subrayado, "ha permitido revertir la situación, con inversiones a corto, medio y largo plazo".

Desde el año 2019, ha explicado el consejero, se han invertido unos 360 millones de euros en modernizar la red de infraestructuras sanitarias de Málaga en tan sólo siete años y de los 91 millones se destinarán actuaciones en 2026.

Esta inversión, ha asegurado Antonio Sanz, "ha permitido mejorar la práctica totalidad de los centros de salud de la provincia y acometer importantes actuaciones en los hospitales malagueños".

Como ejemplos están los 80 millones invertidos en la ampliación del Hospital Costa del Sol; los 5,2 millones para la ampliación progresiva del Hospital de Estepona, los 3,1 millones para la ampliación del Hospital de la Axarquía o los 1,6 millones para la remodelación del Hospital de Antequera, además de la apertura del Hospital del Guadalhorce.

Ahora, ha concluido el consejero, el Hospital de la Esperanza de Málaga es una realidad con una inversión cercana a los 600 millones de euros y que incluirá otros 245 millones para la prolongación de la línea 2 del Metro.

"Un hospital moderno, sostenible y dotado de la más alta tecnología" que dispondrá de 815 habitaciones, 48 quirófanos y 158 salas para especialidades médicas, además de otras infraestructuras para la docencia y la investigación", ha concluido.