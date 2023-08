El Grupo Social ONCE alcanza máximos históricos en 2022 en empleo, inversión social y pago de premios en Málaga

Presentación del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022 - ONCE

El Grupo Social ONCE alcanzó en 2022 sus máximos históricos en generación de empleo para personas con discapacidad, inversión social, ventas de lotería y pago de premios en Málaga. El año pasado se crearon 463 nuevos empleos en la provincia de Málaga, donde se realizó una inversión social de 18,34 millones de euros, y se repartieron 88,43 millones en premios, que suponen más del 55% de las ventas.

Estos son los datos más destacados del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022 que han presentado este jueves en Málaga el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, junto a los directores de la Organización y representantes del Grupo Social ONCE en la provincia.

"Este balance demuestra que la rentabilidad económica y social son perfectamente compatibles gracias a un modelo basado en el retorno social, que devuelve a la ciudadanía hasta el último euro de lo que recibimos de ella multiplicado por empleo, formación, educación, accesibilidad, autonomía, inclusión y oportunidades de vida", ha explicado Martínez.

Entre las conclusiones apuntan que en 2022, el Grupo Social ONCE "ha realizado un impulso sin precedentes a dos realidades que forman parte de su ADN": la igualdad a través del empleo para personas con discapacidad y la igualdad para mujeres. Así, ha incrementado en 4,2 puntos el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%; y en 1,5 puntos el porcentaje de mujeres, hasta el 44,3%. Por otra parte, logró 259 puestos de trabajo para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

Con un total de 68.705 trabajadores y trabajadoras el Grupo Social ONCE se consolida como el cuarto empleador no estatal en España, y el primero del mundo en personas con discapacidad (42.844) y con 30.434 mujeres en plantilla. En Málaga el Grupo Social ONCE cuenta con 2.743 trabajadores de los que 463 son nuevos empleos generados en el último año. Cabe destacar que 127 malagueños perdieron la vista y se afiliaron a la ONCE durante ese año.

El pasado ejercicio se superó además la serie histórica de impulso al empleo de personas con discapacidad desde el Grupo Social ONCE --con la colaboración de terceras entidades--, con 13.230 nuevos puestos de trabajo repartidos entre 818 ocupados por personas con discapacidad visual; 5.327 con discapacidad física; 980 para personas sordas; 2.391 con discapacidad intelectual; 2.327 puestos para quienes tienen discapacidad psicosocial (anteriormente enfermedad mental); y 1.387 más con otras discapacidades diferentes. Así, en 2022, una de cada 299 personas que trabajaban en España lo hacían en el ámbito del Grupo Social ONCE.

ATENCIÓN SOCIAL PERSONALIZADA

La ONCE elevó un 11,95% sus ventas de productos de lotería responsable, segura y social hasta alcanzar los 159,92 millones de euros en la provincia de Málaga. De esta cantidad, el primer gran retorno es una lluvia de 88,43 millones de euros repartidos por toda la provincia que representan el 55,3% de las ventas. A nivel nacional, las ventas se incrementaron un 8,5% con 2.426 millones de euros.

También ah destacado que de cada 100 euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 55,3 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,6 euros se destinan principalmente a retribuir la labor de nuestros vendedores y trabajadores y los 12,1 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades.

Los ingresos permitieron, entre otras muchas acciones, acoger a 3.100 personas que perdieron la vista en 2022, 127 de ellas en Málaga, y prestar atención personalizada a las 70.490 personas ciegas afiliadas a la ONCE, quienes reciben el apoyo integral de más de 1.500 profesionales en toda España. La provincia de Málaga cuenta con 2.726 personas ciegas o con discapacidad visual grave afiliadas a la Organización.

En el último año la ONCE dio cobertura educativa a los 342 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave que cursan estudios en todos los ámbitos educativos en la provincia de Málaga. También ha prestado un total de 1.109 servicios personalizados a personas afiliadas y ha concedido 138 prestaciones económicas para facilitar la inclusión educativa, social y laboral. Un total de 123 beneficiarios distintos utilizaron 238 equipos tiflotécnicos para la adaptación de sus puestos de estudio o trabajo.

Durante 2022 atendió un total de 1.327 solicitudes de adaptación bibliográfica y 117 voluntarios prestaron 6.286 horas de servicios de voluntariado a los afiliados a la ONCE ofreciendo 3.963 servicios de voluntariado. Además, Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera prestó 3.577 horas de mediación a los afiliados sordociegos en la provincia. Durante 2022 se llevaron a cabo 251 actividades de animación sociocultural y deportiva en Málaga, donde hay 99 licencias deportivas de competición. En Málaga hay 35 usuarios de perros guía. Estas prestaciones de servicios han supuesto una inversión social de 18,34 millones de euros en la provincia.

El retorno a la ciudanía continuó con la labor de Fundación ONCE, que distribuyó en 2022 un total de 115,6 millones --un 3% de las ventas de la ONCE y cogestión de Fondo Social Europeo-- entre más de 1.000 organizaciones sociales de la discapacidad en todos los rincones de España, 158 en Andalucía, que pudieron hacer realidad 2.584 proyectos de empleo, formación o accesibilidad. Sin olvidar 1.071 becas para estudiantes con discapacidad (284 en Andalucía), principalmente universitarios, y otras casi 1.000 del Programa Reina Letizia para la Inclusión, que gestiona la Fundación.

Gran parte de esta acción se apoya en la gestión de un modelo de Juego Responsable, seguro y social, con 85 años de historia a pie de calle de la mano de más de 19.000 vendedores y vendedoras, 1.155 en Málaga, todos ellos personas con discapacidad. Los productos de lotería superan cada año los más estrictos controles de la Administración, de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y de la Asociación de Loterías Europeas (EL) y, en 2022, recibieron un sello especial por lograr por quinta vez consecutiva los máximos estándares de juego responsable fijados por European Lotteries (EL), organización marco de las loterías estatales de Europa.

EMPRESAS SOCIALES

Por su parte, Ilunion cerró 2022 con un récord de ventas de 1.000,2 millones de euros (+10,6%) y más de 1.000 nuevos puestos de trabajo, que le sitúan como gran empleador de personas con discapacidad (42,8% de su plantilla). Cuenta con 480 centros de trabajo (49% centros especiales de empleo de iniciativa social), de los que 20 están en Málaga donde Ilunion cuenta con cinco centros especiales de empleo, lo que le convierte en motor de la economía local y fijador de empleo y actividad. Además, en el ejercicio 2022, se realizaron inversiones por valor de 91 millones de euros, 11,5 en nuestra comunidad autónoma.

En los últimos años, las empresas del Grupo Social ONCE han impulsado la contratación de personas en riesgo de exclusión, como 119 mujeres víctimas de violencia de género, 28 refugiados ucranianos y otras 293 personas especialmente vulnerables.

"Crecer en ventas --terminó diciendo el delegado de la ONCE en Andalucía--, dar más premios, acortar los tiempos en la atención de nuestras prestaciones sociales, atender a más personas que pierden la visión, consolidar el modelo de creación de empleo, o aumentar nuestra capacidad de respuesta solidaria a otras discapacidades nos conduce a reforzar nuestro compromiso con Andalucía con más firmeza, más determinación y más corazón", ha concluido Cristóbal Martínez.