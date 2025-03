Guitarricadelafuente se suma al cartel de Starlite Occident con un concierto el 7 de agosto

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Starlite Occident, el ciclo de conciertos de las estrellas que se celebra cada año en Marbella, ha anunciado que Guitarricadelafuente se suma al cartel con un concierto que ofrecerá en el recinto de la cantera de Nagüeles el jueves 7 de agosto.

Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente, se ha convertido en uno de los artistas más prometedores de la década. Apoyado en el folclore y la poesía, Guitarricadelafuente escarba entre sonidos introspectivos pero coloridos, en una versión refinada de aquel chaval que conquistó a todos con 'El conticinio' o 'Guantanamera'.

El artista presentará en directo en el festival boutique una nueva etapa en su carrera, en la que incluye su último éxito 'Full Time Papi', una canción en la que explora la idea del compromiso total, el anhelo romántico, la identidad y el deseo de conexión y devoción en una era en la que todo parece fugaz.

Consolidado como uno de los eventos musicales, culturales y de ocio más reconocidos, Starlite Occident celebrará en 2025 su XIV edición en Marbella. El festival de las estrellas vuelve a reunir en Andalucía a artistas de renombre internacional, para ofrecer experiencias inolvidables en un entorno único.

Cabe recordar que, sta la fecha, Starlite Occident ha confirmado las actuaciones de Emilia (viernes 13 de junio), Nathy Peluso (viernes 20 de junio), Camila Cabello (sábado 21 de junio), Kool & The Gang (viernes 27 de junio), Gente de Zona (miércoles 2 de julio), Marc Anthony (jueves 3 y viernes 4 de julio), Raphael (sábado 5 de julio), Europe (martes 8 de julio), Duran Duran (miércoles 9 de julio), Seal (jueves 10 de julio), Fito Páez (lunes 14 de julio), y Pet Shop Boys (miércoles 16 de julio).

Asimismo, están en el cartel Jhayco (viernes 18 de julio), The Script (sábado 19 de julio), Scorpions (lunes 21 de julio), Miguel Bosé (miércoles 23 y jueves 24 de julio), Il Divo (viernes 25 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio), The Beach Boys (lunes 28 de julio), Zaz (martes 29 de julio), Ana Belén (jueves 31 de julio), Rels B (viernes 1 de agosto), Santana (domingo 3 de agosto), Clean Bandit (miércoles 6 de agosto), Guitarricadelafuente (jueves 7 de agosto) y Amaral (viernes 8 de agosto).

Beret (martes 12 de agosto), Los Secretos (jueves 14 de agosto), Siempre Así (martes 19 de agosto), Alejandro Fernández (miércoles 20 de agosto), Fangoria & Nancys Rubias (sábado 23 de agosto) y Camilo (viernes 29 de agosto) completan por el momento el cartel de este festival.