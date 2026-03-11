Hallan el cadáver de un hombre en el vertedero de Casares (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) - El cadáver de un hombre ha sido hallado este miércoles, 11 de marzo, a primera hora de la mañana, en el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, ubicado en el municipio malagueño de Casares.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, cuerpo que se ha hecho cargo de investigación del suceso. Por otra parte el hallazgo también ha sido comunicado en torno a las 8.45 horas al Sistema Emergencias 112, que movilizó a la Benemérita y a sanitarios.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que el cadáver ha sido encontrado por los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos, que han sido quienes han dado el aviso. Además, el 112 ha dado cuenta de que, según el 061, el fallecido es un hombre de en torno a 50 años, si bien no ha precisado más detalles en torno a la muerte.