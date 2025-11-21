Hallan el cadáver de un octogenario en un trastero en Málaga

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un octogenario ha sido hallado en un trastero en Málaga capital y las pesquisas apuntan a una muerte accidental, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El hallazgo del cuerpo tuvo lugar el pasado 18 de noviembre, según ha adelantado diario 'Sur'. Ese día, el sistema Emergencias 112 Andalucía recibió sobre las 13.40 horas el aviso de los vecinos por el fuerte olor que se desprendía desde uno de los trasteros, ubicado en la calle Caramba.

De inmediato, se dio aviso a efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, bomberos y el 061. A la llegada, hallaron el cadáver en estado de descomposición, según el diario, de un hombre de 84 años años. Según fuentes policiales, la investigación apunta a una muerte accidental.