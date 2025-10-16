Herido un hombre de 45 años tras ser apuñalado en Málaga capital

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido y evacuado al hospital en la tarde de este pasado miércoles tras ser apuñalado en Palma-Palmilla, en Málaga capital.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 17.20 horas en la calle concejal Pedro Ruiz García. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una agresión con arma blanca en la vía pública.

De inmediato, hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061, que trasladaron al hombre hasta el Hospital Regional de Málaga.