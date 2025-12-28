Junta se compromete a seguir trabajando para reducir inundabilidad de Guadalhorce y exige a Estado presa de Cerro Blanco

Efectivos de Infoca realizan labores de acondicionamiento de zonas afectadas en la barriada de Los Cardiales en Cártama tras las lluvias - Álex Zea - Europa Press

CÁRTAMA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este domingo la Estación de Cártama, una de las zonas más afectadas por el temporal de lluvias que azotó la provincia durante el día este sábado y madrugada del domingo. Allí ha vuelto a exigir al Gobierno de España la necesidad de construir la presa de Cerro Blanco para evitar inundaciones en municipios como Cártama, al igual que desde el Gobierno andaluz seguirán trabajando en reducir la inundabilidad del río Guadalhorce con el mantenimiento de los cauces y arroyos.

"Tenemos muy claro que en zonas como en la que nos encontramos, donde este tipo de situaciones son recurrentes, es necesario seguir ahondando en medidas de protección y prevención de inundaciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas", ha afirmado Navarro, que ha destacado, además, la necesidad de llevar a cabo medidas estructurales que ayuden a evacuar el agua de los ríos y arroyos tributarios del río Guadalhorce de una "forma mucho más fluida".

En este sentido, ha vuelto a exigir al Gobierno de España la construcción de la presa de Cerro Blanco, declarada de interés general del estado, y que "en todo el valle del Guadalhorce existe unanimidad sobre la necesidad de esta infraestructura".

"Una presa que cumpliría con un doble objetivo: por un lado, prevenir las inundaciones del río Guadalhorce cuando se producen este tipo de fenómenos extremos de lluvias; pero también ayudaría a almacenar los recursos hídricos necesarios para cuando vuelvan los periodos de sequía, que volverán", ha añadido.

Para la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, la inversión que ha dedicado la Consejería de Agricultura, Pesa, Agua y Desarrollo Rural en los ríos y cauces de la provincia "es ejemplo del esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno para trabajar en la prevención de posibles inundaciones".

"La prevención no sólo pasa por las medidas de protección y emergencias, también trabajamos para que nuestros ríos y arroyos estén en perfecto estado de revista para que, en caso de avenidas y fuertes lluvias, los daños sean menores", ha explicado.

En este sentido, ha destacado la inversión de 12,5 millones de euros sólo en el río Guadalhorce, destinados a su mejora tras las danas de final de año y las borrascas de marzo de 2025. "Cuando han llegado estas lluvias, nuestros ríos y cauces estaban en perfecto estado, evitando males mayores", ha insistido.

Navarro, acompañada por el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, así como los delegados territoriales de Agricultura y Fomento, Fernando Fernández tapia-Ruano y María Rosa Morales, respectivamente, han visitado las zonas más afectadas de la Estación de Cártama donde el dispositivo de profesionales del Plan Infoca llevan desde primera hora trabajando en las labores de limpieza y recogida de enseres, así como en la retirada de vehículos que han resultado dañados por las fuertes lluvias.

Navarro ha agradecido el trabajo coordinado con el ayuntamiento de la localidad para gestionar este episodio de lluvias y ha agradecido la respuesta "responsable" de la ciudadanía ante los avisos emitidos "desde Emergencias 112, Protección Civil y las autoridades autonómicas y locales".

La población, ha continuado, "ha tomado conciencia de lo importante que es prestar atención a las recomendaciones de los dispositivos de emergencia y han actuado en consecuencia ante el envío del mensaje EsAlert enviado en la tarde de ayer" para llevar a cabo las medidas de precaución y protección necesarias, ha concluido.