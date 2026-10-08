Herido un niño de once años tras caer desde una tercera planta en Antequera (Málaga)

Archivo - Hospital Materno Infantil de Málaga - EUROPA PRESS/JUNTA ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un niño de once años ha resultado herido en la tarde de este pasado miércoles tras caer desde una tercera planta en el municipio malagueño de Antequera.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 20,00 horas alertando de que un menor se había precipitado desde un tercer piso en la calle Lucena, de la citada localidad malagueña.

De inmediato, dieron aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que trasladaron al niño hasta el Hospital de Antequera.

Posteriormente, fue evacuado al Hospital Materno Infantil de Málaga capital, donde permanece estable, según han confirmado fuentes sanitarias. De momento, se desconocen las circunstancias del suceso.