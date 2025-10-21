Herido un octogenario que se disparó durante su desahucio en Torremolinos (Málaga)

Archivo - Juzgados Torremolinos en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre octogenario ha resultado herido al dispararse durante el momento en el que se producía el desahucio de su vivienda en la localidad malagueña de Torremolinos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que han apuntado que los hechos han tenido lugar en la mañana de este martes.

Según han explicado, en el momento en el que se llevaba a cabo el desahucio, el hombre ha intentado dispararse en la cabeza y ha resultado herido, por lo que ha tenido que ser ingresado en un centro hospitalario.