HM Hospitales impulsa su crecimiento en Andalucía por la subida del 17% de la actividad del HM Santa Elena

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MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Territorial Sur del Grupo HM Hospitales registró durante 2025 un incremento de actividad del 7,5%, impulsado especialmente por la evolución del Hospital Internacional HM Santa Elena en Torremolinos (Málaga), que experimentó un crecimiento superior al 17%, con un importante peso de la actividad internacional.

Este crecimiento se ha visto acompañado por la ampliación de la red asistencial de HM Hospitales en la provincia de Málaga, con la reciente apertura del Policlínico HM El Palo, inaugurado en marzo de 2026, reforzando así la capacidad del Grupo para acercar una atención sanitaria de calidad a un mayor número de pacientes malagueños, según explican desde el hospital en un comunicado.

La amplia evolución registrada en Málaga se enmarca en una estrategia sostenida de desarrollo asistencial en Andalucía, basada en la incorporación de nuevos servicios, el fortalecimiento de áreas de alta especialización y la mejora continua de la experiencia del paciente.

"Los resultados obtenidos reflejan la confianza que los pacientes depositan cada día en nuestros profesionales y en nuestro modelo asistencial. Málaga se ha convertido en uno de los territorios estratégicos para HM Hospitales y seguiremos impulsando nuevos proyectos que nos permitan continuar creciendo y ampliando nuestra capacidad asistencial en la provincia", destaca la directora de la Territorial Sur de HM Hospitales, doctora Virginia Grando.

La fortaleza de la actividad internacional desarrollada por el Hospital Internacional HM Santa Elena ha sido uno de los principales motores de crecimiento durante el último ejercicio, consolidando además el posicionamiento de Málaga como uno de los destinos sanitarios de referencia para pacientes procedentes de otros países.

El crecimiento experimentado en Andalucía forma parte de la evolución global de HM Hospitales, que en 2025 superó por primera vez los 800 millones de euros de facturación, alcanzando los 806,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,9% respecto al ejercicio anterior y el mayor crecimiento porcentual registrado por el Grupo en los últimos seis años, excluyendo el periodo de la pandemia.

Durante el pasado ejercicio, HM Hospitales destinó 92,3 millones de euros a la apertura de nuevos centros, renovación tecnológica, digitalización y ampliación de capacidades asistenciales, reforzando su apuesta por la innovación, la investigación y la mejora continua de la atención sanitaria.

Con esta evolución, HM Hospitales reafirma su compromiso con el desarrollo sanitario de Málaga y Andalucía, consolidando un modelo basado en la excelencia asistencial, la innovación tecnológica, la investigación y la formación de nuevos profesionales sanitarios.

DOCENCIA, EMPLEO ESTABLE Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO

En paralelo al crecimiento asistencial, HM Hospitales ha continuado reforzando durante 2025 su apuesta por la docencia y la formación sanitaria. En este ámbito, el Centro Universitario HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la UCJC, ha iniciado su cuarto año académico consolidando su crecimiento y aportando ya cerca del 50% de la facturación del área docente del Grupo.

Asimismo, HM Hospitales ha seguido ampliando su modelo académico y docente mediante nuevos acuerdos universitarios en Galicia y Andalucía, y ha continuado avanzando en el desarrollo de nuevos campus, titulaciones y proyectos formativos vinculados a las Ciencias de la Salud, reforzando un modelo que integra asistencia, investigación y docencia como parte de una estrategia de crecimiento y generación de talento sanitario.

Concretamente en Málaga, el Grupo ha fortalecido su actividad docente e investigadora mediante el acuerdo suscrito con la Universidad Europea de Andalucía a fin de integrar formación práctica, investigación y actividad asistencial en la red hospitalaria de HM Hospitales en Málaga.

Además, en consonancia con su compromiso con la capacitación y el empleo, también destaca el papel clave del centro de Formación en Profesiones Biosanitarias HM Hospitales de Málaga, centro especializado en Formación Profesional que garantiza prácticas formativas en los propios centros asistenciales de HM Hospitales en la provincia, tales como el Hospital Internacional HM Santa Elena, HM Málaga o HM Gálvez.

De este modo, el Instituto no solo promueve la formación técnica de excelencia en el ámbito sanitario, sino que asegura una inserción laboral directa y de calidad, conectando las aulas con las necesidades de los equipos médicos del Grupo.

En cuanto al endeudamiento, HM Hospitales ha incrementado moderadamente su deuda financiera neta como consecuencia del proceso de expansión y construcción de nuevos centros desarrollado durante el ejercicio, manteniendo, no obstante, una estrategia orientada a garantizar un crecimiento sostenido, ordenado y alineado con sus planes de desarrollo asistencial y tecnológico.