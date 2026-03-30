El Hospital Quirónsalud Marbella consolida su impulso investigador durante 2025 con 20 estudios activos

Hospital Quirónsalud Marbella en una imagen de archivo - QUIRÓNSALUD

También 14 publicaciones científicas

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) mantuvo activos 20 estudios clínicos durante 2025, en el marco de su actividad investigadora. En concreto, se desarrollaron ocho ensayos clínicos, seis proyectos de investigación, cinco estudios observacionales y un estudio de Real World Data.

Esta actividad investigadora volvió a situar a servicios como Neumología y Otorrinolaringología como referentes, ya que el primero concentró la mayor parte de los ensayos clínicos activos, mientras que el segundo lideró los proyectos de investigación desarrollados durante el periodo analizado.

Junto a la continuidad de los estudios ya iniciados en años anteriores, 2025 fue también un año especialmente relevante en la formalización de nuevas líneas de trabajo, ha indicado Quirónsalud Marbella en un comunicado. Durante este ejercicio se firmaron seis nuevos contratos para el desarrollo de estudios clínicos, entre los cuales destacan tres ensayos clínicos --dos de ellos en Fase III--, un estudio observacional y dos proyectos de investigación.

Además, dentro del conjunto de nuevos estudios firmados en 2025, destaca especialmente el ensayo clínico de Fase II en el que participa el Servicio de Neumología, por tratarse de un estudio de fases tempranas con un importante potencial en el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas. Este proyecto refuerza el papel del hospital en la participación en investigaciones clínicas avanzadas y en la evaluación inicial de tratamientos innovadores.

En 2025, los profesionales del hospital publicaron 14 artículos en revistas científicas indexadas. De ellos, seis se publicaron en revistas de primer cuartil, es decir, situadas entre el 25% de mayor impacto dentro de su área temática.

Las cifras, han valorado, "continúan evidenciando una sólida contribución científica por parte de los equipos clínicos, con especial protagonismo de los servicios de Aparato Digestivo, Otorrinolaringología y Pediatría, que fueron los que registraron mayor volumen de producción durante el año evaluado".

En conjunto, los resultados de la actividad investigadora de 2025 ponen de manifiesto el compromiso del Hospital Quirónsalud Marbella con la excelencia, la innovación y el desarrollo de proyectos que contribuyen tanto al avance de la medicina como a la mejora de la práctica asistencial.

La participación activa en ensayos clínicos y la producción científica generada por sus profesionales consolidan al centro como un referente en investigación sanitaria dentro de la Costa del Sol y del conjunto de la red Quirónsalud.

Así, han subrayado que la investigación y la innovación "son dos señas de identidad del Grupo Quirónsalud, entendiendo la actividad investigadora como uno de los pilares fundamentales para la excelencia en la asistencia sanitaria y el cuidado de la salud".

Este compromiso, han añadido, "responde al convencimiento de que la generación de conocimiento contribuye a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, para avanzar hacia una medicina basada en valor más innovadora, eficiente y personalizada".

Por último, han señalado que la apuesta por la investigación del Grupo y sus hospitales "se traduce en una producción investigadora creciente en volumen y calidad, gracias a la mejora de procesos y a la cooperación entre profesionales e instituciones, con cerca de 1.500 ensayos clínicos activos en el último año".