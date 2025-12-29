Hospital Quirónsalud Marbella se insiste en importancia de diferenciar entre intoxicación alimentaria y alergia

La jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Marbella, Esther Hurtado - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

En estas fechas navideñas aumentan los alimentos poco habituales y las comidas prolongadas. En este contexto, desde el Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) se insiste en la importancia de diferenciar entre una intoxicación alimentaria y una reacción alérgica a alimentos, dos problemas que a menudo se confunden, pero que tienen causas, síntomas y riesgos muy distintos.

La jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Marbella, Esther Hurtado, ha explicado que "aunque a menudo se confunden porque ambas pueden aparecer tras ingerir alimentos, la intoxicación y la alergia alimentaria son problemas distintos, con causas, síntomas y riesgos diferentes".

Así, la intoxicación alimentaria se produce tras ingerir alimentos o bebidas contaminados. Tal y como señala Hurtado, "la intoxicación alimentaria ocurre cuando ingerimos alimentos o bebidas contaminados por bacterias, virus, parásitos o sus toxinas" y aclara que "no depende de la persona, sino del alimento".

Este tipo de cuadros, han indicado en un comunicado, puede afectar a varias personas que hayan consumido el mismo alimento y los síntomas suelen aparecer horas o incluso días después. Los más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre.

Habitualmente se trata de un proceso autolimitado que mejora en un plazo de 24 a 72 horas con hidratación y una dieta adecuada. El riesgo de complicaciones se concentra principalmente en bebés, personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas o en situación de dependencia.

REACCIÓN ALÉRGICA A ALIMENTOS

Por el contrario, la alergia alimentaria es una respuesta del propio organismo frente a un alimento concreto. En este sentido, la especialista indica que "la alergia alimentaria es una respuesta exagerada del sistema inmunitario frente a un alimento concreto". Se trata de alimentos que son seguros para la mayoría de la población, pero no para las personas alérgicas.

Durante estas fechas, el riesgo puede incrementarse, ya que "el riesgo durante la Navidad está en que se pueden probar alimentos por primera vez". A diferencia de la intoxicación, los síntomas aparecen de forma muy rápida, normalmente en minutos, y pueden incluir picor, urticaria, enrojecimiento de la piel, hinchazón de labios, lengua o párpados, dificultad para respirar, mareo o pérdida de conciencia.

En los casos más graves, Hurtado ha advertido de que "puede producirse una anafilaxia, una reacción potencialmente mortal" y ha subrayado que "estas situaciones son una urgencia médica real".

Por otro lado, han detallado que en el caso de una intoxicación alimentaria, se recomienda acudir a un servicio de Urgencias si aparecen signos de deshidratación como orina escasa, boca seca o decaimiento intenso; fiebre alta y persistente; vómitos continuos sin tolerancia oral; diarrea con sangre; empeoramiento progresivo o síntomas que se prolongan más de tres días, así como en bebés, personas mayores, embarazadas o pacientes con enfermedades crónicas.

Ante una posible reacción alérgica, es fundamental acudir de inmediato a Urgencias o contactar con los servicios de emergencias si se presenta dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua o garganta, mareo, debilidad, desmayo, ronquera, dificultad para hablar o un empeoramiento rápido de los síntomas.

Asimismo, desde el Hospital Quirónsalud Marbella se insiste en que "la intoxicación alimentaria suele ser molesta, pero generalmente leve y pasajera", mientras que "la alergia alimentaria es una patología más severa, pero que suele responder bien a los tratamientos médicos".

Ante cualquier duda, la recomendación es clara: "Ante la duda, especialmente si hay dificultad respiratoria o mal estado general, es mejor consultar con un servicio de urgencias", han concluido.