El Hospital Regional de Málaga ha reforzado su personal para atender el incremento de biopsias

MÁLAGA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha registrado este año un aumento del 29,5% en el número de biopsias y para dar respuesta a este incremento de actividad, el centro ha reforzado el servicio con nuevos Técnicos de Anatomía Patológica y con la incorporación adicional de patólogos.

Así lo han señalado fuentes de la Consejería de Sanidad, que han asegurado que no son correctos los datos difundidos este viernes y que apuntan a que se tendrían congeladas al menos 5.400 biopsias en este centro hospitalario de la capital malagueña.

Las mismas fuentes señalan que el Hospital Regional Universitario de Málaga ha completado las contrataciones comprometidas: dos Técnicos Especialistas en Anatomía Patológica, incorporados como interinos en vacante en plazas de nueva creación, y tres nombramientos por sustitución. En total, son cinco profesionales más ya integrados en el servicio.