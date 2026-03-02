El Hospital Vithas Xanit Internacional participa en la I Jornada Wommed Colegio de Médicos de Málaga

Bárbara Torres, directora médica del Hospital Vithas Xanit Internacional - VITHAS

El Hospital Vithas Xanit Internacional participará en la I Jornada Wommed Colegio de Médicos de Málaga 'La voz de las médicas', un encuentro centrado en la salud integral de la mujer que se celebrará este martes, 3 de marzo, en el Colegio de Médicos de Málaga y que reunirá a profesionales de referencia en el ámbito sanitario, la investigación y la gestión médica.

El centro sanitario estará representado por la directora médica, la doctora Bárbara Torres, quien intervendrá como ponente en la mesa redonda 'Mujeres y liderazgo en medicina. De la clínica a la gestión sanitaria', un espacio de reflexión en el que mujeres líderes del sector compartirán experiencias, analizarán barreras aún existentes y abordarán los retos y oportunidades del liderazgo femenino en el ámbito sanitario malagueño.

La jornada abordará aspectos clave de la salud integral de la mujer adulta, con una actualización clínica sobre menopausia, nutrición, sexualidad y autocuidado, desde una perspectiva multidisciplinar y basada en la evidencia científica, han indicado en un comunicado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud de la mujer requiere un enfoque integral que contemple no solo el bienestar físico, sino también el emocional y social, especialmente en etapas de cambio como la menopausia.

El programa incluirá la mesa 'Actualización clínica en salud integral de la mujer adulta', en la que se tratarán los cambios fisiopatológicos que pueden impactar en la calidad de vida, la salud vaginal, la nutrición y la suplementación, así como la sexualidad en esta etapa vital. La jornada ha solicitado acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

Por otro lado, en la segunda mesa, centrada en mujeres y liderazgo en medicina, la directora médica del Hospital Vithas Xanit Internacional compartirá mesa con otras directivas del ámbito público y privado, así como representantes institucionales y sindicales del sector sanitario.

Este espacio pondrá el foco en las trayectorias profesionales, las barreras superadas, las brechas de género aún existentes y la importancia de impulsar un liderazgo femenino real y visible en la medicina, ofreciendo además mensajes y referentes para las nuevas generaciones de médicas.

Diversos estudios del Instituto de la Mujer subrayan la necesidad de incrementar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y toma de decisiones dentro del ámbito científico y sanitario, un objetivo alineado con iniciativas como Wommed Commálaga.

Así, han valorado que con su participación en este encuentro, el Hospital Vithas Xanit Internacional "refuerza su compromiso con la salud integral de la mujer, la excelencia médica y la promoción del liderazgo femenino en el ámbito sanitario".

Por otro lado, han detallado que la ponencia de clausura correrá a cargo de la doctora María José Torres Jaén, alergóloga, investigadora y una de las mayores expertas del país en inmunoalergia. Actual presidenta de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (Eaaci), siendo la primera española en ocupar este cargo.

La doctora Torres es un referente nacional e internacional en investigación biomédica con perspectiva de género. Su conferencia magistral llevará por título 'Avances en investigación biomédica: el valor de la perspectiva de género en ciencia y medicina', y ofrecerá una visión actualizada sobre cómo la integración del enfoque de género mejora la calidad científica, el diagnóstico y los resultados en salud.

La jornada se cerrará con una conferencia magistral sobre investigación biomédica y carrera científica con perspectiva de género, que pondrá en valor la importancia de integrar el enfoque de género en la investigación médica y el desarrollo profesional.