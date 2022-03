Hosteleros de Andalucía admiten que la situación es "preocupante" por la huelga y afecta ya a algunos suministros

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha admitido que la situación que está provocando la huelga en el transporte convocada por una plataforma minoritaria es "preocupante" y ha confiado en que se atiendan las peticiones y el paro se acabe "lo antes posible".

Así, ha señalado que, para el sector, el desabastecimiento ya se está dando en algunos productos: "Es un problema, lo estamos notando mucho en el pescado fresco y en frutas y verduras". Esto se une a la subida de precios de hace unas semanas del aceite de girasol, "tan necesario en nuestras cocinas".

"Son dificultades sumadas a la pandemia y no nos podemos olvidar de que esta no ha acabado y no estamos trabajando con normalidad", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que la hostelería está "perjudicada".

Frutos ha añadido que se adhieren a las "asociaciones de la cadena de valor de la hostelería, que no dejan de estar pidiendo por su salud económica en la situación en la que nos estamos viendo y para garantizar el suministro".

El también presidente de la Asociación de Hostelería de Málaga (Mahos) ha confiado en que el paro del transporte se solucione "lo antes posible porque es una situación muy complicada" que se suma a todo lo vivido con la pandemia.