Hosteleros andaluces piden a la Junta apertura perimetral de provincias, ayudas directas y ampliar el toque de queda

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos, ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía que amplíe el toque de queda de las 22.00 horas actuales a las 23.00 horas, que permita la movilidad entre las provincias andaluzas y que otorgue ya ayudas directas al sector.

Así, en Málaga, en el día previo a la reunión del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos de la Junta de Andalucía; Frutos ha lamentado, en declaraciones a los periodistas, el aumento del paro en la región, que constatan una situación "muy preocupante" por lo que ha pedido al Gobierno que "mire a la economía porque la situación que nos podemos encontrar puede ser mucho más grave", más aún, ha añadido, teniendo en cuenta la mejora en la evolución de la pandemia de COVID-19.

"Más de 14.000 andaluces vuelven al paro en este mes. La hostelería tiene mucho peso en ello y la situación del empresariado hostelero y los trabajadores se hace muy complicada", ha sostenido, al tiempo que ha recordado la entrega el pasado viernes de una carta a la Consejería de Salud y Familias, con una serie de propuestas.

Entre ellas la creación de una mesa técnica para analizar datos y proponer conjuntamente medidas cada 15 días: "Creemos que la hostelería puede aportar porque somos el sector que más restricciones está sufriendo y es lógico estar sentados con ellos, priorizando siempre la salud".

También, ha añadido Frutos, la apertura de horarios, considerando además "básico" la ampliación de los aforos puesto que en la actualidad, con las restricciones vigentes, la facturación es de un 20 por ciento máximo "y eso hace inviable cubrir los gastos de un negocio"; además de la apertura del cierre perimetral ya que, ha añadido, municipios con una alta incidencia se encuentran cerrados por lo que en el resto se podría permitir.

AYUDAS

Frutos ha lamentado que, con datos de Hostelería de España, la Junta de Andalucía es "la que menos ayudas ha liberado", por lo que ha rogado que esas ayudas lleguen ya, al igual que el Gobierno central concrete y dé agilidad al fondo de 11.000 millones anunciado para este sector.

Así, proponen algo similar a lo anunciado en Extremadura, con ayudas de entre 2.500 y 25.000 euros según las pérdidas de facturación. "No todos estamos en la misma situación y el café para todos no es bueno para la supervivencia de muchos empresarios", ha apostillado el presidente de los hosteleros andaluces.

Igualmente, ha solicitado que para recibir las ayudas no se tenga que estar al corriente en el pago de los impuestos: "Obviamente todos queremos pagar impuestos pero esas ayudas no se las puedes negar a quien no hay podido pagarlos por la situación. De hecho, esas ayudas pueden ir a pagar eso y que la deuda no se vaya acrecentando más".

Respecto a las movilizaciones, de acuerdo con Hostelería de España, ha garantizado que se harán con todas las medidas de seguridad e higiénicas: "Nos hemos comportado de manera responsable siempre".

CIERRES

En este punto, ha advertido de que son muchos los hosteleros que han tenido que cerrar la persiana de sus negocios "y no queremos que eso vaya aumentando". En concreto, el 25 por ciento "han podido cerrar definitivamente, un número que puede llegar al 50 por ciento si la situación se va acrecentando".

En el caso de Málaga esos datos son extrapolables e incluso, según el también presidente de los hosteleros malagueños, "algo por encima de los andaluces porque es la provincia de España que más destrucción de empresas ha tenido tras las islas Canarias y Baleares y desgraciadamente lo está notando mucho más".

PUENTE DE ANDALUCÍA Y SEMANA SANTA

Respecto al puente de Andalucía, Javier Frutos ha señalado que en el primer caso ha sido "desastroso, como lo que llevamos de año", con en torno al 15 o 20 por ciento de facturación respecto a años anteriores: "Hoy cualquier venta no llega ni a cubrir los gastos", ha incidido.

En el caso de la Semana Santa, ha apuntado que van al día y dependerá de las restricciones que haya entonces. No obstante, ha confiado en que el Gobierno andaluz les escuche: "Hay que reactivar la economía y esperamos más horario, que aumente el toque de queda porque de aquí a nada estaremos a 25/35 grados según la provincia y que se pueda estar hasta las 23.00 horas".

Por otro lado, cuestionado por el pasaporte sanitario, Javier Frutos ha recordado que es "básico", tal y como llevan planteándolo desde el principio de la pandemia por COVID-19. "La administración debe hacerlo, por seguridad y para reactivar el turismo. A ver la Comunidad Europea pero se tiene que poner las pilas y sacar ese pasaporte sanitario", ha concluido.