Hosteleros insisten en que "lo que no sea ampliación" de horarios al sector "le sigue perjudicando"

MÁLAGA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y de la patronal andaluza, Javier Frutos, se ha referido a la prórroga de al menos dos semanas en el grueso de las medidas vigentes en Andalucía antes de avanzar en la desescalada de COVID-19 y ha incidido en que "todo lo que no sea llegar a la normalidad" afecta al sector.

"Indudablemente todo lo que no sea esa ampliación de hora, al sector le sigue perjudicando menos horas de actividad", ha dicho tras ser cuestionado por los periodistas. No obstante, ha valorado que "está claro que vamos ahora mismo en un camino a la reactivación económica", señalando también que "los contagios quizá no están bajando a la velocidad que a todos nos gustaría".

"A todos nos hubiera gustado, que es una petición que tenía a través de la Federación de Hostelería de Andalucía, el ampliar --horario-- aunque sea una hora más".

"Se ha decidido por parte de la Junta esperar, seamos consecuentes con esta decisión", ha agregado, esperando también que de cara a próxima semanas los contagios vayan bajando, la vacunación agilizando y "se pueda ampliar una hora más y cuanto antes lleguemos a la normalidad", ha concluido.