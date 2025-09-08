Ifapa inicia en Torremolinos un curso de "fromelier" para formar a especialistas de quesos en la restauración. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha organizado en Torremolinos (Málaga) el curso formativo 'Fromelier: especialista de quesos en la restauración', una iniciativa que comenzará a final de septiembre en la localidad malagueña.

Esta formación, que tiene carácter gratuito para los alumnos, se impartirá en modalidad semipresencial con tres sesiones teórico-prácticas presenciales los días 30 de septiembre, 6 y 14 de octubre, han explicado desde el Gobierno andaluz en una nota.

En total, serán 30 horas lectivas en las que se desarrollan contenidos como la tecnología de fabricación, el análisis sensorial, los maridajes y la presentación de quesos en la restauración.

El 'fromelier', profesional experto en quesos, ejerce un papel análogo al de sumiller en el vino. Entre sus funciones se encuentran el asesoramiento a los comensales para que disfruten de la experiencia gastronómica, sugerir maridajes originales y resaltar las características únicas de cada queso.

Las personas interesadas en asistir a esta formación pueden inscribirse hasta el día 23 de septiembre a través del Portal de Actividades de Formación y Transferencia accesible desde la página web del Ifapa o en el enlace: https://lajunta.es/5vw3b

Esta actividad, que será impartida por técnicos especialistas del Ifapa y expertos en vinos y quesos, está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

El Ifapa, instituto público de investigación adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, imparte a lo largo de todo el año una amplia variedad de cursos de formación en agricultura, pesca, ganadería y producción alimentaria para dar respuesta a las necesidades del sector agroindustrial y pesquero andaluz.

La oferta completa de estos cursos y jornadas se puede consultar también en el Portal de Actividades de Formación y Transferencia del Ifapa.