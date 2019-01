La II edición del Festival de Filosofía de Málaga encabeza el programa de actividades de invierno de La Térmica

Publicado 15/01/2019 14:22:34 CET

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, Centro de cultura de la Diputación de Málaga, ha dado este martes a conocer su programa de actividades para los meses de enero, febrero y marzo de 2019. Así, la II edición del Festival de Filosofía encabeza este programa de actividades de invierno.

El diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Víctor González; el director de La Térmica, Salomón Castiel; Filip Custic, artista; y María del Mar Peregrín, formadora y Coach.

El trimestre, que cuenta con 123 actividades, dará comienzo con la II Edición del Festival de Filosofía de Málaga, que reunió a más de 1.500 personas en 2017 y que una vez más tendrá lugar en diversos espacios del centro de la ciudad del 24 al 26 de enero de 2019.

Dirigido por Stella Villarmea, catedrática de Filosofía en la Universidad de Alcalá y Marie S. Curie Fellow en la Universidad de Oxford, esta edición lleva por título 'Pan y circo: las esclavitudes en el siglo XXI'. Los encuentros tendrán lugar este año en el Museo Picasso Málaga, el Museo Carmen Thyssen Málaga y la Sala Isabel Oyarzábal, pero además se realizarán una serie de encuentros off en bares del centro.

Los temas que serán objeto de análisis, en formato de mesa redonda, serán 'Pan: la explotación de las necesidades', 'Circo: el mundo digital', 'Esclavitud: trata de seres humanos' y 'Siglo XXI: humanizar los robots vs robotizar los humanos'.

La conferencia inaugural la impartirá Luca M. Scarantino, profesor de Filosofía teórica y Presidente de la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas (FISP). Los debates y encuentros contarán con protagonistas como Sami Naïr, Amelia Valcárcel, Manuel Cruz, María José Guerra, Antonio Campillo, Concha Roldán, Javier Echeverría, María José Frápolli, Vicente Sanfélix, Teresa Rodríguez Montañés, Manuel Toscano, Ana de Miguel, Juan Antonio Valor, José María Rosales, Patrícia Soley-Beltran, Javier Moscoso, Montserrat Boix, Manuel Arias, Carme Adán, Juan Cruz, Toni García y Manuel Jabois. La entrada es libre hasta completar aforo.

NUEVAS EXPOSICIONES

Además, el centro renueva su apuesta expositiva para este trimestre con cuatro propuestas centradas en la fotografía contemporánea. La Térmica presenta la primera gran exposición individual en España que se ha realizado de la fotógrafa Nadia Lee Cohen hasta la fecha, aclamada por el público y la crítica internacional desde que con solo 22 años ganase el Premio de fotografía Taylor Wessing y expusiera su obra en la National Portrait Gallery de Londres.

Otro joven artista, en este caso nacional, será el protagonista de la segunda exposición del trimestre: Filip Custic, artista multidisciplinar hispano-serbio, con una extensa experiencia en publicidad a pesar de su juventud, que ha participado en exposiciones en James Fuentes Gallery (NY), MoMA (NY) o el Garage Museum (Moscú), y que ha creado toda la imagen del disco debut de otra artista de la generación más prometedora de nuestro país, Rosalía. En concreto, presentará su muestra 'Homo-?', del 22 de marzo hasta el 9 de junio.

También 'La vida al pie del Caminito del Rey' es la exposición que recupera el Photoespacio de La Térmica, coordinado por el fotohistoriador Javier Ramírez, y que se centra en la recuperación de archivos fotográficos documentales de la historia de Málaga y su provincia.

Por último, La Térmica habilita un nuevo espacio en la Sala 008: Photolab, un lugar de acercamiento a la actualidad, a nuevas narrativas dentro del mundo de la fotografía. El encargado de inaugurar este espacio será el fotógrafo José Báez.

ARTE CONTEMPORÁNEO, ESPIRITUALIDADES, CIENCIA, LITERATURA Y TEATRO

Por otro lado, en los próximos meses se llevarán a cabo en La Térmica más de 50 encuentros dentro de sus ciclos de conferencias, que presentan diversas novedades. El centro apuesta por el arte contemporáneo, con distintas propuestas.

La primera de ellas, 'Básicos del arte contemporáneo', es un ciclo coordinado por Maite Méndez, profesora titular de arte contemporáneo en la Universidad de Málaga, especialista en historia y teoría del arte y de la arquitectura del siglo XX, y Javier Cuevas, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga.

El Congreso 'Prácticas de subjetividad en las artes contemporáneas' del departamento de Historia del Arte de la UMA celebrará en La Térmica el I Congreso 'Géneros y subjetividades en las prácticas artísticas contemporáneas' del 28 al 30 de marzo.

'(Un)Titled I. Cómo construir historias con objetos y personas', es otra de las novedades. Un ciclo de conferencias presenta la experiencia de cuatro artistas relacionada con la construcción de exposiciones.

Asimismo, 'Estados del Alma' será un ciclo de encuentros que narrarará un viaje por el mundo de las drogas legales e ilegales en el siglo XXI, coordinado por la directora de cine Chus Gutiérrez y contará con José Carlos Bouso, entre otros. Por otro lado, Sebastián Escámez coordina 'Espiritualidades'.

Por otra parte, La Térmica abre sus puertas a la ciencia con 'BOT: ciencia y vida cotidiana', coordinado por Pere Estupinyá, bioquímico español conocido por su labor de comunicador.

Además, Ayanta Barilli, periodista y escritora, y habitual colaboradora de La Térmica presenta el ciclo de encuentros 'Otros mundos'. El ciclo recibirá la visita de los escritores y periodistas Javier Sierra y Javier Pérez Campos. Luis Alegre coordinará 'Cómicos: ¿el viaje a ninguna parte?' protagonizado por una serie de profesionales muy relevantes de la interpretación, que persigue acercar al público sus vidas singulares.

Por último, se pondrá en marcha 'La huella árabe y judía en Málaga: el mito de Al-Andalus y de Sefarad', coordinado por la formadora María del Mar Peregrín.

MODA

La moda sigue cobrando protagonismo en La Térmica, que continúa con su divulgación a través de tres iniciativas distintas. La Térmica Moda, coordinado por Patrícia-Soley Beltrán, habitual colaboradora del espacio cultural, cuenta con tres propuestas formativas para el trimestre: estilismo de moda con Rosa Codina, costura Do It Yourself con Marina López Domínguez y recuperación textil sostenible con Elisabeth Lorenzi.

El ciclo 'La moda del arte', realizado en colaboración con la marca Málaga de Moda, reunirá sendas conferencias en el Museo Carmen Thyssen con José Manuel Ferrater, director de cine, fotógrafo y publicista, y con Alicia Framis, artista contemporánea especializada en la interacción social creativa.

Además, tras las primeras jornadas 'Memoria nueva de antiguos oficios', está prevista una segunda edición para este trimestre, en la que seguir avanzando e investigando sobre cómo la artesanía y las industria actual de la moda pueden seguir de la mano.

Por otra parte, el Centro de cultura contemporánea está trabajando en la quinta edición de 'Málaga 451: La noche de los libros', que se celebrará el próximo 10 de mayo. Como antesala del festival literario, el Ciclo 451 en colaboración con diversas editoriales, presenta encuentros literarios con personajes como Mona Eltahawy, Pedro Baños, Alejandra Costamagna, Víctor Amela y Javier Sádaba.

En este sentido, La Térmica celebra su habitual Club de lectura y sus cursos de escritura terapeútica que contarán con Antonio Orejudo, Isabel Pérez Montalbán y Carlos Cañeque.

El teatro y artes escénicas también siguen presentes en La Térmica. El Centro Drámatico Nacional continúa su colaboración el espacio de Diputación, que se mantiene desde el nacimiento de La Térmica, y que en esta ocasión presenta un curso con el dramaturgo Ignacio del Moral.

La Central de Actuantes acogerá un nuevo espectáculo de teatro inmersivo de Surterráneo Teatro: 'La vida es sueño 2.0'. Además, VillaPuchero Factor, se une como compañía residente en el espacio con los espectáculos 'Máter' y 'Sexe'. De igual modo, La Térmica ofrece un programa de formación cultural con más 60 cursos y talleres para el primer trimestre.