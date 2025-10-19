El impacto del turismo deportivo en Torremolinos (Málaga) crece un 86% y supera los 4 millones de euros en 2025

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El turismo deportivo aumenta en Torremolinos (Málaga), un segmento que cuenta ya con 6.444 visitantes en lo que va de año. El municipio suma 1.450 viajeros más que en 2024, lo que representa un incremento de visitantes del 37,3%. El impacto económico directo que se deriva de estas visitas ha experimentado en este 2025 un incremento del 86% con respecto al pasado año, hasta situarse en los 4.137.840 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Torremolinos en una nota de prensa, en esta misma línea de crecimiento se encuentran las pernoctaciones de estos deportistas que se traducen en este 2025 en 34.395 mientras que en el pasado año se situaron en las 26.791, un aumento del 28,3%.

El concejal de Deportes, Ramón Alcaide, ha mostrado su satisfacción por el crecimiento de este segmento a la vez que ha resaltado que el Ayuntamiento de Torremolinos "está llevando a cabo una apuesta firme por el turismo deportivo que genera riqueza en la localidad y que, además, contribuye a diversificar la oferta tradicional, atrayendo a visitantes durante todo el año".

Alcaide ha indicado que en lo que van de año han pasado por las instalaciones deportivas municipales un total de 277 equipos, de los cuales 155 son de natación y 94 de fútbol, "seguidos de 19 de atletismo y 9 conjuntos multideportivos". "Gracias al turismo deportivo, hoteles que antes cerraban en los meses invernales, ahora mantienen su actividad durante todo el año", ha señalado el edil de Deportes.

Por disciplinas, la natación es la que mayor volumen de deportistas y de impacto económico mueve, con 3.255 nadadores y una repercusión de 3.386.560 euros, lo que representa el 81,8% del total.

La piscina olímpica exterior Virgen del Carmen III se establece como el principal motor de este segmento turístico, "atrayendo a deportistas de diferentes países del centro y norte de Europa, principalmente". Sólo en este mes de octubre, 850 nadadores de hasta diez países entrenarán en la infraestructura acuática olímpica exterior.