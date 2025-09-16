El Ingreso Mínimo Vital roza los 100.000 beneficiarios en la provincia de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado que "el Gobierno de Pedro Sánchez sigue comprometido con la protección social y con garantizar a las familias malagueñas una renta mínima para afrontar sus proyectos vitales". - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 34.111 hogares en la provincia de Málaga donde viven 99.549 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que supone un incremento del 1,50% respecto al mes anterior y del 19,90% en relación al mes de agosto de 2024.

Así lo ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno en Málaga, que señala que la nómina abonada en el mes de agosto en Málaga asciende a 20.025.430,44 euros, y en total, desde junio de 2020, la cantidad destinada por el Gobierno de España en la provincia supera ligeramente los 794 millones de euros. El importe medio por hogar en la provincia este mes de agosto asciende a 548,25 euros.

En cuanto al perfil de los beneficiarios en la provincia, el 73,5% de los titulares de la prestación son mujeres, 24.998, frente a 9.113 hombres. En total, la prestación ha llegado a 54.124 mujeres y a 45.403 hombres en Málaga.

De los 99.549 beneficiarios de este Complemento de Ayuda aprobada por el Gobierno de España, 59.817 son adultos y 39.732, menores. Por tipo de hogar, son mayoría aquellos en los que al menos un menor figura entre los beneficiarios, concretamente el 68,8% de las familias que cuentan con expedientes aprobados, 27.657 de los 34.111 hogares con prestación en términos absolutos.

Además, son ya 22.917 familias de la provincia de Málaga las que reciben el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), una ayuda que entró en vigor en enero de 2022 y que supone 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de cero a tres años; 80,50 euros al mes por cada niño entre tres y seis años y 57,50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. En España, en total, esta prestación llega a 535.235 familias.

Por otra parte, indicar que en Málaga el 86,7% del conjunto de titulares son de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 45,48 años. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha llegado en la provincia a 140.121 beneficiarios, de los que 59.465 son menores

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado que "el Gobierno de Pedro Sánchez sigue comprometido con la protección social y con garantizar a las familias malagueñas una renta mínima para afrontar sus proyectos vitales".

"Este Gobierno demuestra que está comprometido con la lucha contra la pobreza, y especialmente la pobreza infantil. El Ingreso Mínimo Vital es un ejemplo claro de ello", ha indicado Salas, quien ha agregado que "ésta y otras muchas políticas del Gobierno progresista marcan la diferencia entre quienes trabajamos por mejorar las condiciones de vida de la mayoría social de nuestro país y los que abogan por el sálvese quien pueda".

El IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil.

Desde la puesta en marcha de este escudo social en junio de 2020 para atender las necesidades básicas de la población más vulnerable, esta prestación ha llegado a 1.021.673 andaluces, de los que 431.821 son menores.

En la comunidad autónoma, los hogares monoparentales a los que alcanza la ayuda ascienden en agosto a 43.475 y las unidades de convivencia que perciben el complemento específico de ayuda a la infancia (CAPI) suman 176.471.

En el conjunto del país, el IMV ha llegado en agosto a 764.905 hogares en los que viven 2.335.553 personas. Este mes, hay 115.462.501 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,8%.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2025 se contabilizan en España 377.853 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,2%). Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (518.9548) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.248.614.