El Instituto Español de Oceanografía acoge en Málaga la tercera reunión anual del proyecto europeo Marine Beacon

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) acoge en su sede de Málaga del 24 al 26 de marzo de 2026 la tercera reunión anual del Proyecto europeo Marine Beacon. - IEO

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) acoge en su sede de Málaga ha acogido la tercera reunión anual del proyecto europeo Marine Beacon, financiado por el programa Horizon Europe y coordinado por el Marine Institute irlandés.

El encuentro ha reunido a investigadores y socios internacionales del consorcio para revisar avances científicos, coordinar las próximas fases del proyecto y desarrollar actividades técnicas y de formación, según ha informado la entidad en una nota.

Además, ha explicado que el programa incluye presentaciones de los distintos paquetes de trabajo, sesiones de coordinación científica, un taller de impacto y formación especializada en metodologías innovadoras, como el análisis de riesgo Easi-Fish, impartida por el investigador australiano Shane Griffiths.

El proyecto Marine Beacon, financiado por la Unión Europea (Grant Agreement No.101135237 Horizon Europe, 2024-2028) tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre el impacto de la captura accidental (bycatch) en especies protegidas, amenazadas y en peligro. En este sentido, el IEO ha explicado que este proyecto desarrolla "herramientas científicas y soluciones innovadoras" para reducir la captura accidental y la mortalidad asociada, contribuyendo a unos océanos más saludables y a una pesca más sostenible.

Así, Marine Beacon se articula a través de siete áreas de estudio distribuidas en el océano Atlántico, desde ecosistemas costeros hasta zonas oceánicas, abarcando distintas pesquerías, hábitats y especies vulnerables. Reúne a 21 socios de nueve países, incluyendo instituciones científicas, tecnológicas y del sector pesquero, y colabora con gestores, reguladores y otros proyectos europeos.

El IEO-CSIC, en colaboración con Azti, lidera el estudio de caso en alta mar (high seas), centrado en el Atlántico tropical y subtropical, una de las principales zonas de pesca de túnidos a nivel mundial. Según ha indicado la entidad, en esta región operan flotas europeas e internacionales (como cerco, palangre y redes de enmalle), donde, a pesar de los avances en la monitorización y la mitigación del impacto pesquero, especies como tiburones y rayas siguen siendo especialmente vulnerables a la captura accidental, lo que representa un reto clave para la sostenibilidad de estas pesquerías.

De este modo, según ha explicado, este trabajo permitirá evaluar la vulnerabilidad de estas especies y de sus hábitats esenciales, analizar la eficacia de las medidas de mitigación existentes y desarrollar nuevas soluciones innovadoras. Entre ellas destaca el desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones, como una herramienta integrada de gestión del bycatch, actualmente en desarrollo, aplicada a pesquerías de Iccat.

Se trata de una herramienta multiespecífica y multiobjetivo, que integra dimensiones ecológicas, económicas y sociales, y que se está diseñando en colaboración con el sector pesquero para asegurar la co-producción de soluciones eficaces y aplicables en la gestión real de las pesquerías.

IEO-CSIC IMPULSA EL TALENTO JOVEN EN EL PROYECTO MARINE BEACON

El equipo ha reforzado su estructura con la incorporación de las doctorandas Lola Riesgo y Gloria Mariño, junto a la técnica Lola Lacambra, que participan activamente en la creación de las herramientas científicas clave del proyecto.

"Más allá de los resultados técnicos, Marine Beacon se consolida como una plataforma de formación para la nueva generación de científicos europeos. Al atraer talento joven, el IEO- CSIC reafirma su compromiso con el desarrollo de investigadores capaces de liderar los futuros retos de la sostenibilidad y la gestión de los océanos", ha indicado la investigadora principal del proyecto en el IEO, María José Juan Jordá.

De este modo, el proyecto contribuye directamente a los objetivos de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030, que establece como prioridad reducir o eliminar la captura accidental de especies vulnerables en las pesquerías.

Asimismo, se alinea con la Política Pesquera Común (PPC), que incorpora el enfoque ecosistémico de la gestión pesquera (EAFM), y con iniciativas clave como la Misión de la UE 'Restore our Ocean and Waters', aportando conocimiento y herramientas para avanzar hacia una gestión sostenible de los recursos marinos basada en ciencia.

"La captura accidental es una de las principales amenazas para muchas especies marinas vulnerables. Con Marine Beacon estamos desarrollando herramientas concretas para reducir este impacto y avanzar hacia una pesca más sostenible", ha concluido María José Juan Jordá.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), es un Centro Nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino.

El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, doce estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota compuesta por cinco buques oceanográficos, entre los que destacan el Odón de Buen, el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño.