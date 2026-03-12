Insur supera el 80% en la comercialización del edificio de oficinas Ágora, en Málaga, antes de finalizar su construcción

Imagen del edificio de oficinas Ágora, ubicado junto al Polo Digital de Tabacalera, en el paseo marítimo de Málaga. - GRUPO INSUR

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur, compañía referente del sector inmobiliario con 80 años de experiencia, ha superado el 80 por ciento en la comercialización del edificio de oficinas Ágora, ubicado junto al Polo Digital de Tabacalera, en el paseo marítimo de Málaga, antes de finalizar su construcción. Un hito con el que consolida su actividad de promoción terciaria, convirtiéndose en "líder en el mercado de oficinas de la provincia".

Según han explicado desde Insur, Ágora consiste en un edificio de oficinas inteligente 'clase A' que alcanza la certificación Breeam 'Excellent' en sostenibilidad y Well 'Oro' en bienestar de sus usuarios, y que "ha conseguido atraer" a grandes compañías nacionales y multinacionales --en especial del sector tecnológico--, gracias a su certificación WiredScore 'Oro'.

El edificio está situado frente al mar y cuenta con un total de 9.186 metros cuadrados de superficie alquilable. En concreto, suma 800 metros cuadrados de terrazas panorámicas e incluye un 'rooftop' con vistas al Mediterráneo, aspectos que lo consolidan como "el nuevo edificio de oficinas de referencia de Málaga".

El director de promoción terciaria de Grupo Insur, Enrique Ayala, ha señalado que "este hito de comercialización confirma la demanda de grandes empresas nacionales y multinacionales por espacios de alta calidad y valor añadido que buscan un ecosistema dinámico e innovador para impulsar su actividad y pone a Málaga en el foco del mercado de oficinas".

"Ágora, por su excelente luz natural y la calidad de sus espacios interiores y exteriores, ha sido diseñado como un auténtico hub empresarial para atraer talento, inspirar a sus usuarios y potenciar la innovación y la colaboración", ha destacado.

Desde el grupo también han recordado que la comercialización del inmbueble ha contado desde el inicio del proyecto con el asesoramiento de la consultora inmobiliaria internacional Savills.

APUESTA ESTRATÉGICA POR LAS OFICINAS

El éxito de ocupación de Ágora se enmarca en la apuesta estratégica de Grupo Insur de crecimiento en el mercado de oficinas, con una inversión de 118 millones de euros en la promoción de tres edificios de oficinas 'clase A', sostenibles y singulares en Málaga y Madrid, que suman una superficie alquilable de 29.000 metros cuadrados.

En Málaga, además del edificio Ágora, Insur está construyendo Noa, un edificio en la zona alta de la ciudad próximo al centro cuya finalización está prevista para finales de 2026. Con sus 9.805 metros cuadrados de superficie alquilable, 2.659 metros de terrazas de uso privativo distribuidas entre todas sus plantas y un 'rooftop' de más de mil metros cuadrados con vistas al centro histórico de Málaga, está llamado a "ser el otro gran referente del mercado de oficinas de Málaga".

Por otra parte, en Las Tablas, junto a Madrid Nuevo Norte, la compañía está ultimando la finalización de las obras de 'Elever', un edificio de oficinas de 9.990 metros cuadrados de superficie alquilable con 1.100 metros cuadras terrazas de uso privativo y un 'rooftop' ajardinado de más de 800 metros cuadrados. Además, ofrece un innovador espacio colaborativo con acceso directo a su propia terraza y jardines.

Tanto Noa como Elever son edificios 'clase A' diseñados bajo exigentes parámetros de calidad y sostenibilidad, con certificaciones que reconocen la eficiencia ambiental, el compromiso con el bienestar de las personas y la conectividad tecnológica de los edificios y alcanzarán las certificaciones Leed y Well 'Platino' y WiredScore 'Oro'.