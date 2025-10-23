Intervenidos 77 kilos de cogollos de marihuana en Vélez-Málaga tras una persecución por varias calles.

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha informado de la intervención llevada a cabo por la Policía Local en la noche de este pasado miércoles, que culminó con la incautación de más de 77 kilos de cogollos de marihuana, tras una persecución por varias calles del municipio.

Según han señalado desde el Consistorio en una nota, los hechos tuvieron lugar sobre las 23.10 horas en la avenida de Andalucía, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó un vehículo que circulaba con una luz trasera fundida y sin hacer uso de los intermitentes.

Al intentar darle el alto, el conductor emprendió la huida, iniciándose una persecución que recorrió varias calles del municipio, entre ellas Antonio Machado, Del Río y San José de Calasanz. "Durante la huida, los ocupantes del vehículo pusieron en riesgo la seguridad de los viandantes", han indicado.

Así, finalmente, los ocupantes abandonaron el turismo en mitad de la vía pública, dándose a la fuga a pie. Los agentes actuantes lograron recuperar el vehículo y observar en su interior varios bultos sospechosos, por lo que procedieron a su traslado hasta dependencias policiales para una inspección más exhaustiva.

Una vez en comisaría, los agentes comprobaron que el vehículo ocultaba en su interior 67 bolsas cerradas herméticamente con cogollos de marihuana, con un peso total de 77,135 kilogramos, distribuidos en una bolsa de rafia y dos maletas de gran tamaño. El vehículo y la sustancia intervenida han quedado depositados a disposición judicial.

El alcalde, Jesús Lupiáñez, ha felicitado a los agentes por su "profesionalidad, valor y compromiso en una actuación ejemplar que demuestra la gran preparación y entrega de nuestra Policía Local". "Intervenciones como esta reflejan el enorme trabajo que realizan nuestros cuerpos de seguridad, siempre atentos y dispuestos a velar por la seguridad de nuestros vecinos", ha añadido.

"Desde que llegamos al Gobierno municipal nos marcamos como prioridad mejorar las condiciones laborales de nuestra Policía Local y ampliar el número de efectivos, porque sabíamos que una plantilla bien dotada y motivada es clave para garantizar la seguridad de todos los vecinos", ha dicjo el regidor.

Lupiáñez ha destacado además "el esfuerzo que se está realizando para modernizar el cuerpo, con la renovación de la flota de vehículos, la adquisición de nuevo equipamiento y la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del municipio, una red que se ampliará próximamente con una inversión adicional de 100.000 euros".

Asimismo, ha avanzado que en las próximas semanas se convocarán nuevos exámenes para incorporar más agentes a la plantilla, cumpliendo con el compromiso de dotar a la Policía Local de más medios humanos y técnicos. "Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecer a Vélez-Málaga una policía más preparada, cercana y eficaz", ha concluido Lupiáñez.