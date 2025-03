IU Campillos (Málaga) pide retirar una escultura que simula a una cerda por ser "mofa" hacia las reivindicaciones del 8M

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

IU ha pedido a la localidad malagueña de Campillos la retirada de una escultura de Carnaval que simula a una cerda y que será quemada por "suponer una mofa hacia las reivindicaciones del 8M".

Según la coordinadora provincial de la coalición, Toni Morillas, "no hace ninguna gracia simular la quema de la 'guarra' en ropa interior, estereotipada y con consignas relacionadas con el 8M. No sólo no es gracioso, es ofensivo. Tiene que retirarse".

La escultura han indicado en un comunicado desde IU, "cosifica y parodia la imagen de la mujer y la simbología relacionada con las reivindicaciones feministas" y está expuesta al público para su posterior quema en el parque.

Han indicado que en una de las manifestaciones culturales "más intrínsecamente ligadas al sentir campillero", como es el carnaval, "lo habitual y deseable es que dicho sentir se exprese sin tapujos ni censura".

"Pero que la tradicional quema del guarro que se celebra en nuestro pueblo al término del Carnaval consista este año en una mofa flagrante hacia las mujeres, cosificándolas y sexualizándolas, está en el extremo opuesto de lo deseable", han apuntado.

La iniciativa, "promovida y amparada por el Ayuntamiento de Campillos y su equipo de gobierno, es absolutamente inadmisible", han incidido desde IU, por lo que han solicitado "su retirada inmediata de la exposición pública".

"En Campillos el acto de la quema del guarro jamás ha estado vinculada a la crítica social, ni a la sátira sobre colectivos o personas, ni en homenaje a nada, y sin embargo, por primera vez en la historia nos encontramos que durante la jornada del Día Internacional de la Mujer, una guarra en ropa interior, completamente estereotipada y con consignas relacionadas con el 8M estará expuesta al público para su posterior quema en el parque", han lamentado.

Han parafraseado a la escritora Brigitte Vasallo al indicar que "el humor hacia dentro o hacia arriba, si no, es opresión". "Y esta 'broma' permitida por el Ayuntamiento de Campillos es opresión, y lo es porque en 2025 el mundo sigue siendo un lugar hostil para las mujeres; y lo es entre otras razones porque más de 70.000 mujeres son utilizadas cada año para la trata y la explotación sexual; porque cada tres segundos una niña es forzada a casarse en el mundo; porque una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual".

Desde IU han reiterado al Ayuntamiento de Campillos "que retiren de inmediato esa escultura por cosificar, sexualizar a una guarra con aspecto de mujer y hacer parodia de la simbología del 8M".

"Una vez más el equipo de gobierno demuestra su falta de compromiso y criterio político respaldando la exposición de algo así, y por lo tanto, perdiendo una oportunidad maravillosa para homenajear a las mujeres en un día tan necesario para reivindicar sus derechos y el fin de la desigualdad y la opresión que siguen sufriendo en nuestro país y en muchas partes del mundo", han dicho.

Por su parte, han manifestado que desde la Red Feminista de IU en la provincia de Málaga también exigen "explicaciones al equipo de gobierno de Campillos".