IU "empatiza" con el "hartazgo" de docentes en Andalucía ante la política de la Junta para "hacer caja" con la educación

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. - IU

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha trasladado este lunes que desde su organización "empatizan" con el "hartazgo" que, en su opinión, existe entre el colectivo de docentes de la escuela pública andaluza ante la política que aplica el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) para "hacer caja" con la educación.

"Lo que está haciendo Moreno Bonilla con la educación pública no tiene nombre" ni "perdón", ha aseverado Toni Valero en una rueda de prensa en Málaga coincidiendo con el inicio del curso escolar en Andalucía, y que ha comenzado trasladando un mensaje de "solidaridad" con las personas afectadas por el incendio declarado este fin de semana en el municipio malagueño de Benahavís, así como de apoyo a los profesionales que combaten los incendios forestales en Andalucía a través del dispositivo Infoca, para los que ha reclamado a la Junta "estabilidad y salarios dignos durante todo el año".

Dicho esto, Toni Valero ha defendido que lo primero que hay que hacer al hablar del nuevo curso escolar es "agradecer a los 150.000 profesionales de la educación en Andalucía el trabajo denodado que hacen por cuidar, por enseñar" a los niños de la comunidad, y ha subrayado que están realizando ese trabajo "esencial" en condiciones "muy difíciles".

En ese punto, ha indicado que desde IU empatizan "con el hartazgo que tienen los docentes en Andalucía", porque "lo que está haciendo Moreno Bonilla con la educación pública no tiene perdón", y en esa línea ha manifestado que "no es casualidad que no haya ni un solo nivel educativo en Andalucía en el que no haya un conflicto" y que "no se esté manifestando por eso".

Ha añadido que escuchar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "presumir de políticas educativas es como escuchar a un torero hablar de animalismo", y ha acusado al jefe del Ejecutivo andaluz de no haber hecho "sus deberes".

Así, ha llamado la atención acerca de que los sindicatos "denuncian que el 15% de las plazas siguen sin cubrir", así como que, "desde que gobierna Andalucía" el presidente del PP-A, "ha cerrado miles de aulas públicas mientras ha incrementado las privadas concertadas".

Además, Valero ha afeado al Gobierno de Moreno que "tiene el alumnado diverso en el rincón de la clase, porque no pone los profesionales necesarios para atender a la diversidad", así como que "sigue sin bioclimatizar los centros" escolares andaluces, "a pesar de que cada verano se convierten en auténticos hornos", y "sigue sin bajar las ratios, que son inasumibles en muchas aulas de Andalucía".

"Por tanto, el plan es claro, machacar la pública para que unos pocos hagan negocio", según ha sentenciado el dirigente de IU, para quien así se ve de forma evidente en la Formación Profesional, que es "el gran nicho de negocio de los fondos de inversión en Andalucía", según ha advertido.

Valero ha llamado la atención acerca de que "un curso más" se ha visto que "faltan plazas públicas, que la demanda de plazas públicas está muy por encima de la oferta realmente existente y que, sin embargo, se están llenando los centros privados, que están engordando sus cuentas de beneficio con familias trabajadoras que se tienen que endeudar para pagar las matrículas en estos centros privados".

"Hacer caja con la educación y la formación de nuestros hijos e hijas es la política educativa de Moreno Bonilla y, de nuevo, la aplica sin piedad", ha aseverado Toni Valero antes de apostillar que "es impensable pensar que se puede atender con calidad a 25 alumnos en un aula donde también hay alumnado con necesidades, y sin los medios necesarios", y ha agregado que "esto es así porque la Junta ni siquiera cumple con sus propias normas".

En ese punto, Valero ha señalado que "los docentes sienten que la Junta de Andalucía quiere que 'pete' la educación pública, que colapse" dicho sistema, y ha concedido que "puede ser ese el plan de Moreno, pero que tome nota", ha apostillado antes de remachar que "los profesionales de la educación pública en Andalucía van a defender con la comunidad educativa una educación pública de calidad, una escuela pública bien financiada y con inversión".

El dirigente de IU se ha comprometido además a "pelear en esta legislatura para que se incremente la inversión en la red pública, en la escuela pública andaluza, y se deje de detraer recursos para incrementar la privada y la concertada", ha concluido.