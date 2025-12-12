IU lleva al Congreso la muerte de un hombre en Torremolinos tras su detención y pide investigar el uso de pistolas taser

El coordinador regional de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, junto a la responsable de la coalición en la provincia de Málaga, Toni Morillas. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha anunciado que han realizado una serie de preguntas a la Mesa del Congreso para esclarecer lo ocurrido en relación con la muerte el pasado domingo de un hombre en Torremolinos (Málaga) a raíz de una parada cardiorespiratoria durante su detención por parte de la Policía Nacional y también sobre el uso de pistolas taser.

Valero ha manifestado que están "muy consternados por el fallecimiento de un joven de 35 años en el marco de una detención en Torremolinos este fin de semana" y ha apuntado que han preguntado al Gobierno, al Ministerio del Interior, "en relación con el uso de pistolas taser, cómo se utilizaron en esa detención, porque, tal y como señalan organizaciones de Derechos Humanos, pueden generar daños irreversibles e, incluso, mortales".

"Creemos que se tiene que abrir una investigación respecto a esta actuación policial. Hemos realizado cuatro preguntas referentes a este caso, y hemos solicitado que deben visualizarse las imágenes grabadas en el marco de esa detención para poder cerciorarnos de que, efectivamente, los protocolos se aplicaron correctamente, en el marco de la legalidad, sin ningún tipo de alteración que pudiese poner en riesgo la seguridad e integridad de la persona detenida", ha dicho.

Valero ha añadido que "los policías deben tener una formación específica para aplicar este tipo de protocolos y queremos saber si recibieron esa formación y si lo aplicaron correctamente".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha exigido que haya "una investigación policial profunda para dilucidar si podemos estar ante un caso de violencia policial provocado por el racismo". "Queremos que haya máxima transparencia y una investigación que llegue hasta el final, caiga quien caiga", ha incidido.

Morillas ha apuntado que también plantean "que se tiene que eliminar el uso de este tipo de instrumentos, de las pistolas taser, que pueden llegar a provocar, como en este caso, la muerte. No puede ser que haya instrumentos policiales cuyo uso pueda acabar provocando la muerte de una persona como ha ocurrido con este joven en Torremolinos".

Por último, Morillas ha reiterado que "es necesario que haya una investigación con máxima transparencia para dilucidar si efectivamente estamos ante un caso de violencia policial y de racismo".

Asimismo, el concejal de IU en Torremolinos David Tejeiro ha exigido "una investigación a fondo, creemos que el uso de pistolas taser debería cesar". Asimismo, ha dicho que en la tarde de este viernes a las 19.00 horas, estarán "apoyando a la familia de Haitam en la concentración que han organizado en calle Olla".

Las preguntas que se han realizado a la Mesa del Congreso giran en torno a los protocolos de actuación, la congruencia, oportunidad y proporcionalidad de la acción policial, la formación específica de los agentes en el uso de pistolas taser y si se ha iniciado por parte del Gobierno una investigación interna sobre este "triste" episodio ocurrido en la localidad malagueña de Torremolinos.