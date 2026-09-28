IU Málaga alerta de "emergencia machista" y acusa a Moreno de "utilizar a las mujeres como moneda de cambio"

La candidata a la alcaldía de Málaga y coordinadora provincial de IU, Toni Morillas. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la alcaldía de Málaga y coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha condenado este lunes 28 los tres asesinatos machistas registrados en los últimos días y ha realizado un llamamiento a participar en las movilizaciones feministas convocadas en las capitales andaluzas "para reclamar el fortalecimiento de las políticas públicas contra la violencia machista" y criticar el "negacionismo" del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado la formación en una nota, Morillas ha condenado los tres asesinatos machistas que se han producido en los últimos días señalando que "estamos en una situación de emergencia machista. Creo que no deberíamos hablar de otra cosa que no sea que a las mujeres nos están asesinando por ser mujeres y que, además tenemos un presidente de la Junta de Andalucía que nos ha utilizado a las mujeres como moneda de cambio para garantizarse los sillones, cometiendo una de las mayores tropelías que se puede cometer, que es dejar la protección y la asistencia a las víctimas de violencia machista en manos de un partido que niega que la violencia machista exista".

Además, la candidata a la alcaldía ha subrayado que desde Izquierda Unida "hacemos un llamamiento a la movilización que se ha convocado en todas las capitales de provincia por parte de la María Violeta, por parte de los movimientos feministas, poniendo en el punto de mira ese negacionismo y la necesidad de fortalecer y avanzar en las políticas públicas feministas desde un mensaje claro que es que la vida de las mujeres importa".

"Cada vez que Moreno sale con el señor Gavira y le cede las competencias en materia de protección de las víctimas, lo que está trasladando es un mensaje demoledor, que es que la vida de las mujeres no importa, que es que la vida de las mujeres puede ser utilizada como moneda de cambio y que está dispuesto, además a dejar sin aplicación las leyes feministas que con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, se han conseguido en nuestra tierra", ha zanjado.