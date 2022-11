IU Málaga pide a la Junta que frene "su plan de destruir la sanidad pública en Málaga"

MÁLAGA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora local de Izquierda Unida Málaga y concejala en el Ayuntamiento de la ciudad, Remedios Ramos, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que no siga derrochando el dinero de los impuestos de la ciudadanía ni transfiriéndolo a la sanidad privada para avanzar en su plan de destruir la sanidad pública en Málaga".

De este modo, la edil ha defendido que "el dinero de los impuestos de la ciudadanía malagueña tiene que destinarse a fortalecer y blindar la sanidad pública, a contratar personal y a reducir las listas de espera. Y para todo ello hay que aumentar la inversión en la sanidad pública", ha dicho.

Ramos ha alertado de que "el próximo 31 de diciembre 12.000 sanitarios van a ser despedidos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una cifra que se sumará a los 8.000 despidos de hace unos meses y que supondrán un montante total de 20.000 despidos", según han detallado desde el partido en un comunicado.

Así, ha calificado la situación de "intolerable" y ha previsto que "las enormes listas de espera para las citas en atención primaria o consultas de especialistas van a ir en aumento", lo que, a su juicio "repercute en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía y en el propio personal sanitario, que está sobrecargado y ya no puede más".

Ha acusado al presidente de la Junta de que "no cumple lo que prometió en las andaluzas", sino que "lo que está haciendo es privatizar la sanidad pública; un ejemplo claro es que Málaga, que siempre ha estado a la cola en número de camas hospitalarias y a la cabeza en número de pacientes en lista de espera, va a seguir siéndolo y, más allá, va a ahondar en estos déficits".

"La realidad es que es misión imposible conseguir una cita en menos de dos semanas en la atención primaria porque no hay profesionales", ha continuado, al tiempo que ha subrayado que "se está jubilando un gran volumen de sanitarios y no se están contratados personas que los sustituyan", sino que se las está "despidiendo y forzando a muchos a irse a otras comunidades".

De esta forma, ha argumentado que "no valen las excusas de que no hay trabajadores sanitarios para contratar, no es cierto, son las condiciones que el equipo de gobierno del Partido Popular les está poniendo para trabajar las que los está echando de Andalucía", ha concluido.