IU-A pide que las familias de los barrios vulnerables no tributen IRPF por las ayudas a la rehabilitación de vivienda

MÁLAGA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU-A, Toni Valero, y la coordinadora provincial de IU y edil de Con Málaga en el Ayuntamiento, Toni Morillas, se han reunido con vecinas, vecinos y responsables del Plan Hogar que trabaja para transformación social de la barriada Palma Palmilla de la capital malagueña donde han presentado una propuesta para modificar la política fiscal en relación a las subvenciones para la rehabilitación de viviendas en los barrios vulnerables para que las familias de estos lugares no tributen IRPF por las mismas.

Valero ha señalado que "vamos a pedir que se modifique la política fiscal para que familias de rentas bajas en barrios vulnerables no tengan que tributar, estén exoneradas de IRPF por la percepción ayudas a la rehabilitación, porque es un derecho que vivan con dignidad y porque es una política pública que al final nos beneficia a todos y todas porque todos y todas queremos vivir en barrios con igualdad, vivir en barrios con dignidad".

En este sentido, Valero ha destacado que diez de los 15 barrios más vulnerables España están en Andalucía "y eso no es casualidad, no es una condena divina de la que no podamos librarnos, es fruto de políticas públicas que parten de la inacción, de la dejadez, de cronificar una situación de desigualdad, de segregación social y segregación territorial". Y, al respecto, ha añadido que "eso hay que cambiarlo y se puede hacer. Hay herramientas para que estas desigualdades tan patentes se mitiguen y desaparezcan".

Así, ha reivindicado la "igualdad efectiva" a la que hace alusión el artículo 9 de la Constitución "para que la podamos sentir, palpar y ser una realidad cotidiana en nuestra vida". "Y por eso recogemos una propuesta que nos parece muy inteligente, de sentido común y que se puede aplicar y mitigar la situación de dificultad que se vive en un barrio como este y en tantos otros de Andalucía y de nuestro país", ha subrayado Valero.

El coordinador de IU Andalucía ha incidido en que "la política fiscal tiene que estar pensada para proteger a la clase trabajadora. La política fiscal tiene que estar pensada para que pague más quien tiene más y pague menos quien tiene menos y por tanto se favorezca una mayor igualdad social. Es decir, familias trabajadoras de rentas bajas, jubilados y jubiladas de rentas bajas que viven solos y solas en edificios que necesitan una rehabilitación".

"Necesitan una rehabilitación para vivir con dignidad, necesitan tener un ascensor para poder subir y bajar porque muchos no se pueden mover por la escalera. Necesitan un arreglo de fachada, de grietas, lo que cualquier hijo de vecino entiende como algo corriente para vivir con dignidad y vivir bien requieren de subvenciones que son un derecho para poder rehabilitar esas viviendas", ha expuesto.

Y a renglón seguido ha asegurado que cuando reciben esas subvenciones "estas familias trabajadoras, estos pensionistas de rentas bajas no pueden afrontar la tributación por IRPF por haberlas recibido".

EN MÁLAGA

Por su parte, la coordinadora provincial de IU y concejala portavoz adjunta de Con Málaga en el Ayuntamiento, Toni Morillas, ha subrayado que "vamos a exigir y a trasladar esta iniciativa para que se apruebe a nivel del Congreso de los Diputados, una iniciativa que garantice esa exención del IRPF y que haya una línea de justicia fiscal, de manera que los vecinos de Palma Palmilla puedan recibir esa ayuda de la rehabilitación que es fundamental y que tiene que incrementarse".

En este sentido ha apelado tanto al Ayuntamiento de Málaga a través del Instituto Municipal de la Vivienda, como a la ampliación de las ayudas para la rehabilitación de la Junta de Andalucía.

Morillas ha recordado que "todavía estamos esperando que se ponga en marcha ese proyecto de rehabilitación de las 720 viviendas en el distrito de la Palma Palmilla y tiene que garantizarse que esa ayuda esté exenta de IRPF. Por tanto, en ese sentido vamos a trasladar distintas iniciativas y también vamos a exigir al Instituto Municipal de la Vivienda que acompañe las comunidades de vecinos y de vecinas".

"Desde las comunidades de vecinos están haciendo un trabajo ingente, un trabajo enorme, para garantizar que los bloques, que las viviendas, estén en un buen estado de conservación para el mantenimiento y lo mínimo que merecen los vecinos y las vecinas de estas comunidades es tener el acompañamiento, la información que merecen en torno a cuáles son esas ayudas y saber cuál es el estado actual y que implica tener una ayuda pública para la rehabilitación. Así que en ese sentido también trasladaremos una iniciativa al Ayuntamiento de Málaga para que lo aclare", ha dicho.

IU se ha hecho eco de las declaraciones de Carmen Castillo, de la asociación Nuestros Barrios, que ha indicado: "Mi bloque es uno de los perjudicados, con esto de pagar ha sido rehabilitado, hemos puesto ascensor y hemos tenido que pagar IRPF. Hemos tenido que declarar a Hacienda".

"Nosotros estamos en esta lucha de que el IRPF se extinga, que no lo tengan que pagar los edificios y esta lucha sale del plan comunitario, de la mesa de vivienda. Por ejemplo, mi bloque en el que la mayoría somos jubilados han tenido que pagar hasta 3.000 euros a Hacienda por esta rehabilitación que nos han hecho y eso es lo que estamos intentando que el IRPF desaparezca para estos casos", ha declarado Castillo.