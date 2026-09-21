IU presenta una PNL para poner en valor a la cabra malagueña en la lucha contra incendios y en economía local

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha anunciado este lunes la presentación de una proposición no de ley para el reconocimiento de la ganadería caprina extensiva por su contribución a la biodiversidad, prevención de incendios y adaptación al cambio climático. Además, ha exigido que se den pagos estables a los ganaderos por estos servicios ecosistémicos.

Valero ha declarado que "si queremos prevenir los incendios, tenemos que cuidar el monte antes de que ocurran los incendios". "Estamos viviendo una crisis climática que, como sabemos, está suponiendo sequías cada vez más prolongadas, aumento de temperatura e incendios mucho más devastadores que se dan en un mundo rural que, lamentablemente, padece un despoblamiento ya estructural", ha dicho.

Ha remarcado que "el abandono rural también está suponiendo un factor de deterioro climático. Esto es así porque vemos que en nuestros montes se acumula biomasa, cada vez hay menos agricultura y ganadería extensiva y, por supuesto, hay más combustible disponible en nuestros montes que cuando hace que salte la chispa se conviertan en incendios devastadores".

Por eso, ha incidido, desde IU quieren "reivindicar algo que parece muy sencillo, pero que tiene una enorme importancia. La cabra es también una política de prevención". Según ha señalado, "la ganadería caprina extensiva aprovecha matorrales, aprovecha arbustos, aprovecha vegetación que de otro modo se acumularía".

"Estamos hablando de unas cabras que llegan a terrenos difíciles, que necesitan poca agua y, cómo no, que están perfectamente adaptadas a las zonas de secano. Por lo tanto, estamos hablando de una auténtica infraestructura verde", ha expresado.

Al mismo tiempo, ha señalado que la ganadería caprina "mantiene vivo el territorio porque, detrás de las explotaciones caprinas, hay familias, hay actividad económica y hay arraigo territorial".

"Por eso, nuestra proposición de ley es muy concreta. Queremos reconocer la ganadería caprina extensiva como infraestructura verde. Queremos también que se den pagos estables a las ganaderas por esos servicios ecosistémicos", ha señalado.

Según ha finalizado Valero, "hay una estrategia específica para la raza autóctona caprina y, cómo no, que se fomente el consumo de los productos de origen caprino, tanto con el etiquetado, con las compras públicas, con campañas de sensibilización".