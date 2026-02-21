IU subraya su apuesta por "seguridad y cerditumbre" con servicios públicos fuertes "frente a desprotección de PP y Vox"

El coordinador regional de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, ha subrayado la apuesta de la coalición por ofrecer "seguridad y certidumbre" desde unos servicios públicos fuertes "frente a la desprotección de PP y Vox". - IU

MÁLAGA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida en Andalucía (IU-A), Toni Valero, ha subrayado la apuesta de la coalición por ofrecer "seguridad y certidumbre" desde unos servicios públicos fuertes "frente a la desprotección de PP y Vox".

En este sentido se ha manifestado Valero este sábado en Málaga durante su participación en una movilización en defensa del decreto del denominado 'escudo social' promovida por asociaciones y colectivos como Marea Blanca, Málaga Ha Vesos, la Coordinadora Estatal de Pensionistas y Jubilados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y otros.

"El PP y Vox han puesto en el punto de mira a los servicios públicos. Quieren hacer negocios con lo que nos protege y eso genera inseguridad y desprotección a la clase trabajadora. Y por eso están estigmatizando y señalando a inmigrantes y pensionistas", ha dicho Valero.

Para el líder de la coalición de izquierdas los dos partidos conservadores "desvían la atención para que no se vea que lo que quieren hacer es poner lo que es de todo para el negocio de unos pocos". En este sentido, ha señalado como en Madrid "están votando en contra de la subida de las pensiones, en contra del incremento de la inversión en la educación y la sanidad pública".

Y en cuanto a Andalucía, el líder de IU-A ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de estar "desguazando los servicios públicos para ponerlos en bandeja de plata de los fondos de inversión".

"Por eso nosotros y nosotras lo decimos claro. Frente a la desprotección del Partido Popular y Vox, nosotros traemos seguridad y certidumbre con servicios públicos fuertes", ha sentenciado Toni Valero.

El líder de IU-A también ha dicho que "frente a la desesperanza de quienes están en listas de espera de las sanidades públicas", desde las confluencia de izquierdas ofrecerá garantías de que en 48 horas los pacientes serán atendidos por su médico de cabecera; que frente a la "desesperanza de quienes quieren estudiar", van a garantizar plazas públicas en las universidades públicas andaluzas y de FP; y que van a garantizar la aplicación de la Ley de Vivienda "para arreglar el precio de alquiler en las zonas tensionadas".