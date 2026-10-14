José Bernal encabeza la lista del PSOE por Málaga al Congreso y Javier García León lo hará en la del Senado

El PSOE de Málaga aprueba sus candidaturas para el 29N con José Bernal como cabeza de lista al Congreso y Javier García León al Senado. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha aprobado en el Comité Provincial, celebrado este miércoles, sus candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que encabezará en el Congreso el secretario de Organización de los socialistas malagueños, diputado provincial y concejal en Marbella, José Bernal; mientras que el exdiputado provincial y ex portavoz socialista en Fuengirola, Javier García León, será el número uno al Senado.

Las candidaturas deberán ser aprobadas definitivamente por el Comité Federal del PSOE, han informado los socialistas malagueños en una nota, en la que han precisado el resto de puestos de las listas que presentarán de cara a las próximas elecciones.

Así, en cuanto a la candidatura al Congreso, en el número dos figura la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, diputada provincial y primera teniente de alcalde de Álora, Desirée Cortés; en el número tres, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; y en el cuatro, la vicesecretaria general en Málaga, diputada nacional y concejala en Torrox, Mari Nieves Ramírez.

En el puesto número cinco está el secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena, y en el seis, la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga y concejala en Rincón de la Victoria, Yolanda Florido.

En la candidatura al Senado, el número dos lo ocupa la concejala en Vélez-Málaga María del Rosario Gómez y el número tres el secretario del Área de Universidad, Innovación y Sostenibilidad del PSOE de Málaga, José Damián Ruiz Sinoga.

OBJETIVOS

En su intervención ante el Comité Provincial, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha agradecido el trabajo desarrollado durante la legislatura que ahora concluye por los diputados nacionales Mari Nieves Ramírez, Ignacio López e Isabel Pérez y por el senador Rafael Granados.

Aguilar ha realizado un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha fijado como objetivo conseguir el cuarto diputado por la provincia.

En este sentido, ha recordado que en las elecciones de 2023 el PSOE se quedó a solo 2.429 votos de arrebatarle al PP su quinto escaño. "Esta vez esos votos tienen que estar en las urnas", ha señalado.

El secretario general de los socialistas malagueños ha reivindicado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia y ha destacado la revalorización de las pensiones de más de 290.000 malagueños, las subidas del salario mínimo que han beneficiado a unas 80.000 personas y proyectos estratégicos como la ampliación del aeropuerto o el centro de investigación IMEC.

Asimismo, ha situado la vivienda como una de las principales cuestiones que se decidirán en las urnas el próximo 29 de noviembre y ha contrapuesto el modelo del PP, que, ha señalado, "entiende la vivienda como un negocio", con el del PSOE, que la defiende "como un derecho".

En este sentido, Aguilar ha destacado las medidas impulsadas por el Gobierno de España para facilitar el acceso a la vivienda, regular los alquileres y combatir la especulación.

Por último, ha convocado a los socialistas malagueños a movilizarse "frente al miedo de la derecha" y a trabajar para "frenar a la derecha y la ultraderecha"; al tiempo que ha defendido que "el único voto útil de los progresistas es el PSOE" y ha apelado a "la unidad de la mayoría social progresista" para que el partido "vuelva a ser la primera fuerza política".

"Desde Málaga tenemos que contribuir a que España siga avanzando. Tenemos un objetivo claro: conseguir el cuarto diputado. Málaga tiene que seguir avanzando y vamos a hacerlo con la fuerza de la gente", ha concluido.

En la candidatura al Congreso, del siete al once están David Sánchez Muñoz; María Cristina Márquez García; José María Domínguez Pérez; Yolanda González Díaz; y Francisco José Arias Galán. Como suplentes al congreso están Juana Ruiz Rodríguez, José María Guzmán Hermoso y Ana Recio Martínez.

En cuanto a los suplentes al Senado, están para el número uno Carmen Gómez Díaz y José Luis Escobar Pacheco; para el segundo puesto Mario Torres Gámez y Gema Frías Luque; y para el tercero, Estefanía Martín Palop y Salvador Aguilar Díaz.