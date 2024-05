Completa su cartel con Celia Flores junto a Rycardo Moreno, Yarea, Sergio Gómez, Alberto Alcalá y José Luis Jaén MÁLAGA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

José Ignacio Lapido cerrará el domingo 28 de julio el ciclo Beat 2024 con la lectura en acústico de su más reciente disco, 'A primera sangre', acompañado por su habitual colaborador Raúl Bernal.

El compositor y guitarrista del icónico grupo granadino 091 pondrá fin así a un cartel en el que le precederán Celia Flores junto a Rycardo Moreno, Yarea, Sergio Gómez, Alberto Alcalá y José Luis Jaén, por lo que se dará cita "rock de guitarras, nuevo flamenco en diferentes manifestaciones, música urbana de espíritu indie, jazz, ritmos latinos y neosoul mezclado con funk, r&b y hip-hop".

La cita se desarrollará los dos últimos fines de semana de julio en el Teatro Echegaray, del viernes 19 al domingo 21 y del viernes 26 al domingo 28, han indicado en un comunicado.

Las entradas para los seis conciertos pueden adquirirse desde las 18.00 horas de este viernes en todos los canales de venta de Málaga Procultura por un precio único de 18 euros.

Beat 2024 comenzará el viernes 19 de julio a las 20.30 --hora de comienzo de las seis actuaciones-- con la colaboración entre la cantante malagueña Celia Flores y el guitarrista lebrijano Rycardo Moreno, un dúo que se estrenó en el Lincoln Center de Nueva York el pasado mes de marzo.

La mezcla entre las increíbles melodías del guitarrista y la voz dulce y personal de la cantante se concretó en el tema 'El beso de la escarcha'. A partir de aquí va tomando forma el disco y el espectáculo La vid, una propuesta arriesgada desde el argumento musical flamenco y mediterráneo, el melisma, la tecnología y el espíritu con la finalidad única de emocionar al público.

El sábado 20 aterriza en el Teatro Echegaray Yarea, una de las nuevas sensaciones del panorama nacional del pop, una cantante que se mueve con naturalidad entre el indie y el urbano y cuyos temas acumulan cientos de miles de escuchas en las plataformas digitales.

El compositor y cantante malagueño Sergio Gómez presentará en Beat el domingo 21 'On my mind', un espectáculo (y álbum debut) que combina neosoul, funk y r&b, y que también pasa por el acid jazz y el hip-hop y que se asienta en referentes como Stevie Wonder, Snarky Puppy, José James, Moonchild o D'Angelo.

Con una propuesta visual y sonora muy cuidada, llena de energía y acompañado de excelentes músicos, Sergio mostrará en el Echegaray el viaje emocional contenido en los once temas de 'On my mind', un proceso de evolución personal y búsqueda de la identidad a través del paso del tiempo y de las vivencias de diferentes tipos de relaciones amorosas y afectivas.

Alberto Alcalá, acompañado por Toni Brunet a la guitarra, presenta el viernes 26 de julio un espectáculo basado en su último trabajo, Otra edad (2023), en el que también tienen cabida composiciones de sus dos discos anteriores: 'Ensayo y error' (2013) y 'Tragaluz' (2019).

Nacido en Antequera (Málaga) y afincado en Madrid, en sus canciones hay una mirada constante a la música andaluza, con guiños a la copla y una querencia especial por el flamenco. Influido también por otras músicas de raíz como la bossa, el tango y con profundas inquietudes literarias, Alberto Alcalá es dueño de un imaginario propio con altos vuelos poéticos y musicales.

Bolero, jazz, flamenco y ritmos latinos se entrelazan en un espectáculo en el que José Luis Jaén y Ale Romero son capaces de crear magia, momentos únicos que quedan guardados en el alma para siempre (sábado 27).

Jaén es un almeriense con una voz desgarradora que llega al alma y que ha colaborado con Zenet o María Peláe y ha compartido escenario con Dorantes, Arcángel, Eva Yerbabuena, Estrella Morente, Tomatito o Israel Fernández. Romero es un pianista casi autodidacta que ha acompañado y grabado discos con María Peláe, Vanesa Martín y Miguel Poveda. Los dos se conocieron en Tierra de Talento (Canal Sur Televisión), en el que el primero llegó a la final en dos ediciones y del que el segundo es director musical.

José Ignacio Lapido vuelve con 'A primera sangre' (2023), noveno disco en solitario de aquel guitarrista y compositor que formó a principios de los años 80 junto a Tacho González, J. Antonio García y Antonio Arias el influyente grupo granadino 091, una de las referencias del rock en castellano.

Lapido propone en este caso un formato acústico con el que poder apreciar los matices y la expresividad de sus nuevos temas, y lo hace junto a un socio habitual, Raúl Bernal, un polifacético músico que dirige en la ciudad Nazarí la escuela de música rock Gabba Hey y que ha grabado como Jean Paul, en el dúo Dolorosa y bajo su propio nombre.

José Ignacio Lapido promete en el concierto que cierra Beat el domingo 28 de julio una experiencia musical única y especial en la que resaltarán sus melodías y sus profundas y trabajadas letras, esas pequeñas poesías musicalizadas que le han hecho merecedor del sobrenombre de 'el poeta eléctrico'.

PRIMERAS EDICIONES DE BEAT

Arco, Twanguero, Çantamarta, Pancho Varona, Ariel Brínguez y Los Malagatos coincidieron en julio de 2022 en el primer Beat, ciclo que significó el regreso del Teatro Echegaray de Málaga al foco de la diversidad musical.

Los viernes y los sábados entre el 15 y el 30 de julio de 2022 el céntrico espacio escénico acogió un ecléctico cartel en el que cupieron pop-rock de deje andaluz, guitarras singulares, jazz de raíz afrocubana, canción de autor, folclore de la tierra y nuevos ritmos urbanos, seis conciertos de corte acústico con los que los teatros municipales completaron su envite por ofrecer música en el periodo estival con toda la comodidad e intimidad que puede brindar un espacio de estas características.

Tulsa, Tito Ramírez, The Limboos, Trinidad Jiménez, Lucía Rey y Sabrina Romero conformaron en julio de 2023 el cartel de la segunda edición del ciclo. El Teatro Echegaray de Málaga apostó en esa ocasión por el soul latino, el rhythm and blues de espíritu cinematográfico, el indie en acústico, la fusión jazzística y el flamenco de nueva hornada en seis actuaciones que se desarrollaron entre el 20 y el 30 de julio.