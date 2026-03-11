'Juana' muestra la violencia y el patriarcado de México en el Festival de Málaga

Rueda de prensa de la película 'Juana' en el Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Daniel Giménez Cacho ha presentado este miércoles 'Juana' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. El conocido actor mexicano debuta como director de largometrajes con este drama de superación y denuncia.

'Juana' nos lleva hasta la vida de una periodista solitaria en Ciudad de México que lidia con su monótona existencia trabajando en el periódico Siglo XXI y visitando a su madre senil. Durante más de una década, Juana ha dominado el arte de enterrar sus traumas.

Todo eso va a cambiar cuando un nombre la trae de vuelta, Pedro Núñez, político corrupto y principal sospechoso de una red de pornografía infantil, y los asesinatos de Armando, su novio, y Joaquín, su colega. Esto despierta en Juana una fuerza que creía olvidada. Hará todo lo posible por obtener justicia.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido el director Daniel Giménez Cacho acompañado por las actrices Diana Sedano y Margarita Sanz, además de la guionista Emma Bertrán.

"Estoy aprendiendo. Porque es la primera película que dirijo. Entonces me dije: Para que esto salga, pues habrá que llamar a gente muy capaz y dejarla que haga su trabajo", ha reconocido el actor Daniel Giménez Cacho sobre su salto a la dirección con 'Juana'.

La colaboración ha sido la estrategia de Daniel Giménez Cacho como director: "Son las ventajas de la colaboración. Llamar a gente creativa y talentosa que no está haciendo lo que quieres, sino lo que ellos y ellas piensan. Uno convoca con una ciertas ideas y entonces ahí viene la creatividad y la colaboración de todos los demás".

"Hay un asunto muy consciente del que hablamos, que es la violencia que produce el patriarcado. En casa y socialmente. El patriarcado en casa vivido desde niña y el patriarcado profesional social afuera", ha comentado sobre la temática del guión de Emma Bertrán.

"Juana son muchos casos reales, muchas reuniones con periodistas, y hay muchas Juanas alrededor", ha compartido la guionista del largometraje mexicano. "Siempre tuvimos muy claro de dónde partía y dónde acababa", ha añadido Emma Bertrán.

Tal y como ha explicado la actriz Diana Sedano "el guión tiene la particularidad de que no solo se queda con el aspecto social de las periodistas en México, sino que empieza como a ir a capas más profundas".

Sobre el proceso de trabajo, Sedano ha indicado que "Daniel orquestó una serie de encuentros con periodistas en México, lo que a mí me sirvió mucho como puerta de entrada". Además de conocer mejor ciertos aspectos de su personaje, la actriz pudo así "no solemnizar tanto, porque la película es dura, pero yo tenía mucho miedo de que yo solemnizara de más al personaje por el exceso respeto que uno le tiene".

Diana Sedano ha querido destacar que pudo trabajar "libre" gracias a contar "con la confianza" de su director, Daniel Giménez Cacho.También ayudaron los muchos ensayos que pudieron compartir. "Toda la película es lo que soñé y más", ha afirmado el actor y director, que ha dicho que "está listo para la siguiente".