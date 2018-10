La Junta asegura que los servicios mínimos en la huelga en Atención Primaria han sido consensuados

Publicado 16/10/2018 15:22:27 CET

MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, Ana Isabel González, se ha mostrado sorprendida por las críticas sobre los excesivos servicios mínimos en la huelga iniciada este lunes en Atención Primaria en la provincia, y que continúa este martes, asegurando que fueron "consensuados y firmados" con los convocantes el pasado jueves.

"No entiendo la polémica, se pactó y se firmó con el sindicato a primera hora el jueves pasado. Hay un acta firmada y consensuada y no entiendo por qué dicen que son excesivos", ha sostenido González, quien ha agregado que "no fueron impuestos, aunque podrían haberlo sido".

La delegada, que ha vuelto a mostrar "mucho respeto" por la huelga de estos profesionales sanitarios, ha incidido en que la voluntad de la Junta de Andalucía es "solucionar este problema". Además, ha pedido disculpas a la población afectada por la situación que se está generando estos días.

"Intentaremos solventarla lo más pronto posible", ha manifestado a los periodistas González, al tiempo que ha informado de que el secretario general de la Delegación se ha puesto en contacto con el sindicato para una próxima reunión, de manera que se celebre "entre mañana --este miércoles-- y pasado y que aporten lo que quieran aportar". "No queremos que se dilate mucho", ha concluido la delegada.

En la primera jornada, Salud cifró el seguimiento en un 12,05 por ciento, frente al 63 por ciento de los convocantes, quienes criticaron el "trampeo" de la Junta en el cálculo y lamentaron que este lunes hubiera trabajando más profesionales que en verano.