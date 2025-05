Junta dice que "caos" ferroviario "no es casual": "Han conseguido acabar con un servicio que era sinónimo de seriedad"

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha advertido este miércoles que "el caos ferroviario vivido hace unos días creo que no es casual" y ha dicho que es "el último episodio de un largo historial de averías y de sucesos que actualmente se están investigando, donde los perjudicados siempre son los mismos, los ciudadanos, a los que no se les da información y a los que no se les da absolutamente nada".

Así, ha afeado que desde el Gobierno central "han conseguido acabar con un servicio que hasta hace unos años era sinónimo de fiabilidad y de seriedad". "Ahora es raro el día que nos encontramos sin ninguna incidencia", ha lamentado.

"Falta financiación, falta seguridad y falta una infraestructura a la altura de lo que se merece Andalucía y de lo que los andaluces se merecen", ha abundado, al tiempo que ha dejado claro que "necesitamos mucha más celeridad, necesitamos más decisión y, sobre todo, necesitamos más gestión".

Díaz, que ha clausurado el I Foro 'España Construye' sobre movilidad, que organiza en Málaga el periódico 'El Confidencial', también ha señalado durante su intervención que "el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de María Jesús Montero vuelve a llegar tarde con Andalucía y vuelve a llegar tarde con los malagueños": "Andalucía sigue a la cola en ejecución de los corredores ferroviarios y en la mejora de la red de Cercanías y de media distancia", ha apostillado.

También ha abogado por un "cambio de ritmo" para que Andalucía, así como Málaga y su provincia, "tengan las infraestructuras que merecen y que necesitan". "No valen proyectos que se eternicen, ni obras como el baipás de Almodóvar del Río (Córdoba), que iba a agilizar los tiempos entre Málaga y entre Sevilla y que ya van con cuatro años de retraso".

"Si aceleran, si apuestan verdaderamente por la obra pública, como lo está haciendo ya el Gobierno de Juanma Moreno, nos van a encontrar a su lado", ha dicho, ya que "no entendemos de disputas ni de polémicas estériles, sino de arrimar el hombro y de buscar salidas y buscar soluciones a los problemas que realmente tienen los malagueños y los andaluces en el tema de la movilidad".

De igual modo, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha dicho que "en Andalucía lo tenemos claro, creemos en la política de los hechos".

Por otro lado, durante su intervención ha incidido en que hablar de movilidad sostenible "no es hablar solo de infraestructuras, es hablar realmente de cómo queremos vivir, de qué valores nos interpelan como sociedad".

"Hablar de infraestructuras de transporte es hablar de presente, pero también es hablar de futuro, de cohesión territorial, de desarrollo económico y también de calidad de vida", ha señalado. Ha dicho que "cada carretera, cada carril, bici o vía de metro que se construye acerca a personas, acorta las distancias y abre oportunidades".

De igual modo, ha asegurado que "hoy estamos aquí para imaginar juntos, imaginar una Andalucía donde la movilidad sostenible no sea una aspiración eterna, sino una realidad que se ponga en marcha, una visión compartida y de diálogo entre administraciones, pero también con el sector empresarial que debe ser copartícipe siempre en los avances de nuestra tierra".

"En Andalucía creemos en esa vía, en la vía andaluza, donde las diferencias realmente no bloquean, sino que se superan, donde el interés general prevalece por encima de los intereses partidistas", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que "cuando todos remamos en la misma dirección, la obra pública avanza y Andalucía avanza con esa obra pública tan necesaria".

Por otro lado, ha sostenido que el Gobierno andaluz "cree en ese modelo de colaboración y de éxito que nos ha llevado a tener el mayor volumen de obra pública licitada en los últimos 15 años".

"Hemos dejado de estar en el vagón de cola y ahora somos locomotora económica de obra pública en España, con 1.380 millones de euros licitados solo en el último año para proyectos estratégicos, para reactivar las obras de los tres metros andaluces", ha recordado.

En este sentido, ha recordado que "nunca antes en la historia de la Junta de Andalucía se habían afrontado simultáneamente las ampliaciones de los tres metros --Granada, Málaga y Sevilla--, para reactivar los tranvías --el de Jaén y el de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)--, tras años parados, bloqueados e incluso bandalizados, para proyectos de carreteras que otros Gobiernos decidieron guardar en un cajón o para transformar y modernizar nuestras instalaciones portuarias, que se han traducido en 138 millones de euros de inversión en los últimos años".

MÁLAGA

"El cambio se nota en Andalucía y Málaga es buena muestra de ello", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que se llevó el metro al centro, "que acumula cifras récord de viajeros desde entonces, y lejos de parar trabajamos en su prolongación al futuro hospital, cumpliendo la palabra dada a los malagueños".

De igual modo, ha recordado la inauguración del Puerto Seco de Antequera, "una de nuestras grandes apuestas de colaboración público-privada, que es una realidad palpable tras casi dos décadas de espera".

"Tenemos, sin duda, una hoja de ruta clara basada en el rigor técnico, la eficiencia y el respeto por los recursos públicos", ha continuado, aludiendo, por otro lado, la mejora de los accesos a Málaga en marcha. Además, ha valorado que este año "vamos a reactivar la autovía del Guadalhorce, paralizada desde el año 2007, con la licitación del tramo Casapalma-Cerralba".

Al respecto, ha señalado que "son algunos de los ejemplos de que cada euro invertido por el Gobierno de Juanma Moreno responde a un plan pensado para transformar la vida de las personas".

"La movilidad es una herramienta de justicia social, de ahí que siempre seamos y que seremos también exigentes para la llegada de nuevas inversiones a nuestra tierra, porque es lo que nos corresponde realmente, ni más ni menos", ha agregado, al tiempo que ha dicho que en Málaga, por ejemplo, "lo hemos demostrado con el tren litoral".

"La falta del tren litoral es una anomalía en el mapa ferroviario nacional", ha insistido, al tiempo que ha dicho que es "una carencia que frena nuestra capacidad de crecer, de atraer inversiones y de facilitar la vida a nuestros vecinos", ha concluido.