La Junta dice que "no hay atasco" en el servicio de teleasistencia y que habrá una nueva sede del centro de Málaga

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado que "no hay atasco" en el servicio de teleasistencia de Málaga y ha apuntado que "se va a ubicar a los profesionales, que son unos auténticos profesionales de la teleasistencia, en el caso de Málaga en una nueva sede que se está terminando y que va a estar equipada".

Así lo ha señalado en comisión parlamentaria tras la pregunta del diputado socialista José Luis Ruiz Espejo, quien ha aludido en el centro ubicado en Málaga al "colapso debido a la falta de personal suficiente para atender a todos los usuarios adecuadamente" y ha cuestionado a la Junta si tiene previsto solucionar "los problemas que se han denunciado" en general y en concreto en Málaga.

López ha indicado que "se puede producir algún fallo puntual" porque el software se actualizó en 2024 y ha explicado que desde dicha actualización "cuando entra una llamada, aparece simultáneamente tanto en la sede de Málaga como en la sede de Sevilla, por si una sede está más cargada que la otra y la pueda atender".

Además, la consejera ha apuntado que se han instalado ya "más de 429.000 dispositivos de última generación" y ha incidido en que los trabajadores de este servicio "son unos auténticos profesionales de la teleasistencia".

Así, López ha esperado que el socialista "se alegrará o a lo mejor no se alegra, porque a usted le importa poco que sea bueno para los profesionales si viene de alguien que no es del PSOE", de que se esté trabajando en esa nueve sede.

Por su parte, Ruiz Espejo ha asegurado que aunque la consejera "diga que no hay colapso", en el PSOE "la información que tenemos es que el servicio de teleasistencia durante el verano ha vivido de nuevo momentos de colapso, especialmente en el centro de Málaga", donde, ha dicho, se han aumentado los servicios, tanto el teléfono de violencia entre familias, teléfono de atención a la discapacidad o atención a la infancia".

Al respecto, ha indicado que "el número de trabajadores que ha aumentado no es suficiente" y ha apuntado que ha crecido el número de beneficiarios "y eso ha producido que haya esperas medias de hasta 20 minutos para ser atendido en llamadas y que haya cuellos de botella de hasta 130 llamadas en espera".

También ha llevado a que "la demora media para instalar los dispositivos supere los seis meses desde el año 2024". "Por tanto, una situación práctica de colapso del sistema", ha dicho el socialista, quien ha apuntado que, además, "no se están haciendo llamadas habituales, como antes, cada dos meses a las personas mayores para controlar su situación o para felicitarle por sus cumpleaños o hacerle seguimiento".

"Por tanto se está cayendo en unas prácticas de peor calidad que las que había anteriormente", ha aseverado Ruiz Espejo, quien por eso ha exigido a la consejería "atender todas las demandas que están realizando por parte de sindicatos, trabajadores y usuarios" y también "reforzar este servicio de teleasistencia en Andalucía".

Por último, también ha instado a "devolver el prestigio de eficacia y de buen servicio a los mayores y a los dependientes andaluces, que siempre ha tenido este servicio de teleasistencia en Andalucía, que le recuerdo que fue el primero para personas mayores creado en España, gestionado de forma directa, pública, por la Junta de Andalucía".