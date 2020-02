La Junta insiste en la "plena coordinación" entre administraciones ante el temporal en Málaga capital

Publicado 06/02/2020 15:12:42 CET

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha asegurado este jueves que existió "plena coordinación" entre administraciones ante la borrasca 'Gloria' que afectó a Málaga, y en concreto a la capital, a finales del pasado mes de enero, y ha insistido en que se ha dado "una respuesta desde todos los frentes".

Así ha respondido Bendodo a la interpelación en el Parlamento andaluz por parte de la diputada de Adelante Andalucía por Málaga Vanessa García sobre la activación del Plan de Emergencia en la ciudad el sábado 25 de enero, en el que se produjeron importantes inundaciones en la barriada malagueña de Campanillas.

En primer lugar, el consejero ha destacado la respuesta de la Junta de "ampliar la convocatoria vigente con seis millones de euros para que las ayudas lleguen rápidamente a los afectados", apuntando que el objetivo es la recuperación de los terrenos agrícolas y caminos rurales de los 16 términos dañados por el temporal".

Por otro lado, ha indicado que uno de los logros de la Junta "ha sido integrar todas las capitales de provincia en el servicio de 112", apuntando que ese día se hizo seguimiento de todos los planes municipales activados y "emergencias estuvo en contacto con el edil Seguridad de Málaga" desde el día anterior y durante la noche "se mantuvo el enlace entre el jefe de servicio y el subdirector de emergencias".

Así, ha indicado que "a las 07.25 horas del 23 de enero se recibe en el centro de coordinación del servicio 112 aviso de alerta naranja de la Aemet que afecta a Málaga y que finalizó a las 00.00 horas del día 24" y que "a las 7.50 se activa el plan de emergencia y se ponen en marcha todos los protocolos por riesgo de inundaciones, dando aviso a las administraciones y autoridades competentes".

Asimismo, ha dicho que el segundo episodio se dio a las 21.24 horas del 24 de enero, cuando se recibe en el 112 alerta naranja por parte de Aemet que afectará a la provincia hasta el día 25 "y de nuevo se activaron los protocolos y procedimientos en el plan de emergencia", no sólo en la capital sino en otras localidades como Cártama, Fuengirola, Coín y Alhaurín de la Torre.

El consejero ha precisado que el plan de la capital malagueña así como el de Fuengirola y el de la provincia "no fueron desactivados hasta el día 26 si bien el aviso de alerta naranja había finalizado" y no se hizo porque "se continuaban realizando labores de rehabilitación que necesitaban de una adecuada coordinación".

Por esto, Bendodo ha incidido en que "se actuó coordinadamente desde el punto de vista político, con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y desde los puntos de vista administrativo y técnico".

Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía ha lamentado que cerca de un millar de vecinos de la barriada de Campanillas vivieron "con terror" cómo durante la madrugada del 24 al 25 la borrasca descargó sobre la zona "perdían todos sus enseres y recuerdos y se inundaban los centros sanitario y el de salud", sufriendo "afortunadamente solo daños materiales".

Pero, además, García ha asegurado que estos vecinos "se han sentido totalmente abandonados tanto por la Junta como por el Ayuntamiento de Málaga".

García ha indicado que a las 23.20 horas "recibieron ambas administraciones el aviso naranja y no activaron el plan hasta las siete de la mañana, con lo que las acciones de prevención normales que minimizaban los riesgos no se llevaron a cabo y las de protección y socorro llegaron tarde". "Las administraciones no respondieron con rapidez ni responsabilidad, no actuaron con planificación", ha incidido.

"Dice que el plan municipal se activó por la noche pero ¿qué plan? Un plan que ni conocen los bomberos", ha asegurado la parlamentaria, quien ha dicho a Bendodo que "ya sabemos que en Málaga, a su partido, la seguridad de los vecinos le importa un pimiento", criticando que el PP "está desmantelando el servicio de bomberos, con el parque de Campanillas cerrado durante 12 años y con recorte de personal en el de Carretera de Cádiz", además de que "el grupo de rescate subacuático se lo han cargado".