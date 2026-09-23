Junta pide al Gobierno que reaccione tras los tiroteos: "Se le ha ido de las manos la lucha contra el narcotráfico"

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en un acto con el 061 Emergencias Sanitarias de Andalucía en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha trasladado la preocupación que genera hechos como los últimos tiroteos en Málaga capital y ha pedido al Ejecutivo central que "reaccione, que tome medidas de una vez por todas". "Al Gobierno se le ha ido de las manos la lucha contra el narcotráfico", ha considerado y ha apuntado: "Estamos pasando cada día más al Ministerio de Inseguridad Ciudadana".

Así lo ha dicho Sanz, tras ser preguntado por los periodistas por la víctima del último tiroteo en Málaga capital, el segundo en cinco días, que se encuentra estable dentro de la gravedad ingresado en un hospital, tras recibir un disparo en la cara.

Sanz ha dicho que ya han alertado al Gobierno de España de que "no puede seguir ocurriendo que el Estado no esté cuando más se le necesita, lo vemos en Ceuta y lo vemos con el narcotráfico". "Creo que el Gobierno no ofrece apoyo a nuestra guardia civil, a nuestras policías", ha criticado.

Según el consejero, el ministerio está "liderado por un ministro que lamentablemente hace mucho tiempo que sobra en España, por muchas razones" y ha cuestionado algunas decisiones tomadas en la lucha contra el narcotráfico.

"En la lucha contra narcotráfico, cuando se toma la decisión de suprimir la unidad de élite del OCON-Sur, cuando no se reforman leyes como el Código Penal, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la propia ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para proteger y dar seguridad jurídica a los intervinientes, en este caso a los cuerpos de seguridad, pues sin duda alguna existe una desatención, un abandono por parte del Gobierno a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", ha dicho.

Estas decisiones, según el consejero, están generando "una situación de inseguridad ciudadana que es preocupante" y ha señalado que "donde antes pues el narcotráfico se focalizaba en determinados territorios, hoy lamentablemente cada día más se extiende al conjunto de todas las provincias".

Por eso, ha pedido "al Gobierno de la Nación y al Ministerio de Inseguridad Ciudadana que reaccione, que tome medidas de una vez por todas y que apoye a nuestros profesionales en la lucha con más medios, con más personal y con normas que protejan y ofrezcan seguridad jurídica a la hora de luchar contra el narcotráfico".

Entre otras cosas, ha instado a declarar profesión de riesgo a los cuerpos de seguridad. "¿Alguien puede entender que existan diferentes profesiones de riesgo y el Gobierno se niegue a reconocer profesión de riesgo a la Policía y a la Guardia Civil?", se ha preguntado el consejero.

Al respecto, ha lamentado que "lleva 17 bloqueos el Gobierno de España en el Congreso de los Diputados a esta norma que venimos reclamando, que es urgente". "Y mientras tanto, la percepción es cada día de mayor inseguridad ciudadana por parte del Ministerio de Inseguridad Ciudadana, que le dirige el ya chamuscado ministro del Interior", ha concluido.