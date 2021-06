La Junta pide responsabilidad en San Juan y hace llamamiento a jóvenes para bajar contagios: "Está en vuestras manos"

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, ha pedido responsabilidad de cara a la festividad de la noche de San Juan para respetar las medidas dispuestas contra el COVID-19 y ha hecho un llamamiento especial a los jóvenes. "En vuestras manos, en manos de la gente joven, que es la que está registrando la mayoría de contagios ahora, está que acabemos pronto con la pandemia", ha dicho.

Bautista ha explicado que existe un 3,3 por ciento de ocupación en planta de los hospitales por pacientes COVID.Y no llega a un nueve por ciento de media andaluza de ocupación en UCI, "en Málaga menos", pero ha lamentado que "no terminamos de bajar media de incidencia", que en la provincia estaba a fecha del viernes en 157 casos por cada 100.000 habitantes.

Así, ha precisado que "los mayores contagios con diferencia se dan en las personas de 20 a 29 años, siendo el segundo grupo el formado por jóvenes de diez a 19 años" y ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que "es verdad que la gente joven lo pasa de forma asintomática la mayoría de las veces, pero se están jugando la economía".

"No hay repercusión clínica, pero el hecho de no bajar en número de contagios, no bajar la incidencia a menos de 100 va a repercutir en la economía", ha incidido el delegado, quien ha considerado posible "bajar en un par de semana esa incidencia si la gente se portara bien", aunque "la noche de San Juan sería un foco de contagios tremendo", ha dicho.

Prácticamente todas las localidades costeras de provincia malagueña han decidido el cierre de las playas en la noche del 23 de junio hasta la mañana del día siguiente, con el fin de evitar las aglomeraciones de personas para celebrar los tradicionales júas y hogueras. Asimismo, se potenciarán los controles para cumplir la normativa.

Por eso "un llamamiento, pedir responsabilidad, es verdad que está todo el mundo muy cansado, pero quien puede hacer reactivar la economía es la gente joven, es la gente que se va a beneficiar de los contratos, que son los que están parados. La gente joven es la que de forma mayoritaria más busca empleo y está en su mano que reactivemos la economía. Está en vuestras manos", ha manifestado.

Al respecto, Bautista ha insistido en que "si la disciplina fuera férrea en quince días bajamos la incidencia, y podrían cambiar el semáforo de Reino Unido, para que vengan más turistas, pero además sería un mensaje brutal de seguridad para Europa, para que digan esta gente se ha puesto las pilas y vamos a un sitio seguro".

Por eso ha apostado porque Málaga "termine de convertirse en un destino burbuja, porque nos mantenemos en nivel 1, para reactivar esta economía". "En manos de la gente joven, que es la que está generando la mayoría de contagios ahora mismos, está que acabemos pronto con la pandemia, además van a ser los más beneficiados porque van a encontrar trabajo antes", ha finalizado.