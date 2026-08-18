La Junta se reunirá con el sector turístico de Huelva y Almería para valorar el impacto de los incendios

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una atención a los medios de comunicación. - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asegurado que se reunirá próximamente con representantes del sector turístico de Huelva y Almería para valorar los efectos de los incendios forestales en la zona. Una situación que ha extendido a Granada por los desperfectos a causa de los terremotos registrados en la provincia.

"Las medidas de mejora o de reparación de los daños que ha sufrido el sector turístico o el deportivo se va a estar en contacto con ello para afrontar con medidas concretas esos daños que han sufrido y puedan volver a la normalidad cuanto antes", ha indicado en una atención a los medios este martes en Málaga.

Gavira ha enmarcado estos incendios dentro de los "enemigos del turismo" en la comunidad. En esta línea, ha criticado al Gobierno central por "no cuidar las infraestructuras, las carreteras y los trenes" y ha extendido las críticas a la crisis migratoria de Ceuta.

"Genera mucha intranquilidad, mucha inseguridad y también afecta al turismo de Andalucía, por ejemplo, a la parte de la costa gaditana", ha destacado. También sobre la situación del litoral, ha señalado que se "está estudiando" el impacto del cierre de las playas en Málaga,

Entre los "enemigos del turismo", Gavira ha puesto el foco en "el enemigo ideológico que quiere responsabilizar al turismo de cualquier problema". En este sentido, ha defendido que el turismo "no es responsable del problema de la vivienda".

El consejero de Turismo ha remarcado su rechazo a la tasa turística y ha abogado por "otras soluciones". "Si hay un problema de financiación de las entidades locales, pues habrá que instar al gobierno de España que haga una ley que permita a los ayuntamientos que reciben mayor número de visitantes tener una financiación diferente", ha subrayado.

En esta línea, Gavira ha defendido "el equilibrio entre vecinos, visitantes y el territorio" de cara a un turismo "de calidad". "Nosotros vamos a hacer una consejería que no va a poner palos en la rueda al sector turístico", ha aseverado.