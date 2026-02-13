Junta está "terminando" de evaluar daños y apela a una recuperación "de la mano de todas las administraciones"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta, Carolina España, este viernes en Coín (Málaga) - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

COÍN (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta, Carolina España, ha manifestado este viernes que ya se está "terminando de evaluar los daños" causados por el fuerte temporal en Andalucía y ha asegurado que la recuperación vendrá "de la mano de todas las administraciones".

En declaraciones a los periodistas en Coín (Málaga), ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a "buscar los recursos que sean necesarios" y trabajará "sin descanso para la recuperación de las zonas dañadas lo antes posible".

Ha indicado que se está ya "terminando" de evaluar los daños, aunque hay "sectores, como la agricultura, en los que es más complicado por la cantidad no solo de agricultores afectados, sino por la imposibilidad de poder acceder a las explotaciones".

España ha recordado que la Junta ha pedido también al Gobierno central que colabore en la activación del fondo de contingencia y que solicite a la Unión Europea ese fondo de solidaridad previsto para este tipo de catástrofes naturales, así como que se permita a la Junta utilizar los posibles superávits y remanentes para invertirlos en la recuperación, en lugar de tener que amortizar deuda como obliga la ley.

Ha recordado que ello se permitió cuando ocurrió el desastre del volcán de La Palma, en Canarias.

Carolina España ha señalado que la Junta va a seguir trabajando con lealtad porque esta recuperación de Andalucía "vendrá de la mano de todas las administraciones", que tienen que estar "unidas".