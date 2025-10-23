Junta valora el éxito de Comic-Con en Málaga y señala que las quejas suponen un 0,2% respecto a las entradas vendidas

Asistentes a la tercera jornada de la San Diego Comic-Con en Málaga, a 27 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha puesto en valor el "rotundo éxito" que en su opinión ha supuesto la celebración de la edición cero de la San Diego Comic-Con en Málaga, y ha expresado que de un total de 96.000 entradas vendidas, se han recibido 198 quejas (116 en la Junta de Andalucía y 82 en el Ayuntamiento), lo que supondría un 0,2%.

Además, ha negado una supuesta "contratación a dedo" --de la que le ha acusado al PSOE-- en relación con la empresa encargada de la organización, de la que ha dicho que trabaja con exclusividad para la compañía americana responsable de la San Diego Comic-Con.

En este sentido se ha pronunciado Bernal este jueves con motivo de la respuesta que ha ofrecido en sesión plenaria en el Parlamento andaluz a la pregunta formulada por el grupo socialista a través del diputado y secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.

En primera instancia en la formulación de la pregunta, el socialista ha considerado la organización como "desastrosa" y la ha acusado de "maltratar a los visitantes", a la vez que ha señalado la aportación de 3,5 millones de la Junta a la celebración del evento.

Por su parte, el consejero de Turismo ha dicho que la celebración de la San Diego Comic Con Málaga ha sido "un rotundo éxito": "Un evento sin precedentes que ha situado Andalucía en el mapa de los grandes acontecimientos culturales y de entretenimiento, proyectando una imagen moderna y, además, creativa y dinámica", ha añadido.

Bernal ha recordado que tras 55 años, se ha tratado de la primera vez que el evento ha salido de Estados Unidos para recalar en otro emplazamiento. "Y gracias a la promoción y gracias a la acción del Gobierno de Juan Moreno, vino a Andalucía y se celebró en Málaga. Fue una apuesta ambiciosa, un reto muy importante. La edición cero, la edición cero de cualquier evento de estas características y de esta dimensión en cualquier parte del mundo, pues ha generado las quejas y los inconvenientes que se han podido recibir".

Y, a renglón seguido, ha valorado, que la celebración del evento en Málaga también ha conseguido "no solo la repercusión mediática, con 4.600 noticias publicadas y una cobertura valorada en más de 66 millones de euros, sino también un impacto económico total y reputacional".

En su segunda intervención, Josele Aguilar ha dicho que desde su partido "están encantados" de que Málaga reciba grandes eventos, pero a continuación, ha acusado a la Junta de "incompetencia" y de provocar "que grandes oportunidades se conviertan en grandes calamidades", punto en la que ha equiparado lo ocurrido en la Comic-Con con el que ha valorado como "clamoroso fracaso" por la renuncia final de Málaga a ser una de las sedes del Mundial 2030 de fútbol.

El diputado socialista ha insistido en la "mala imagen" que en su opinión generó la Comic-Con en Málaga y se ha referido en concreto a lo que se refleja en las redes sociales y ha dicho que ha habido un 5% de reclamaciones, "algo que nunca se produce en este tipo de eventos". Por último, ha preguntado al consejero "por qué se eligió a esta empresa --encargada de la organización-- a dedo".

Por su parte, Arturo Bernal ha desmentido lo expuesto por Aguilar en torno al número de quejas, y ha precisado que estas han supuesto un 0,2% respecto al número total de entradas vendidas (96.000), toda vez que, según ha explicado, "se han recibido 82 quejas en los servicios de consumo del Ayuntamiento de Málaga y 116 quejas en los servicios de consumo de la Junta de Andalucía, de las cuales se incluyen las de Facua y las de la OCU".

"Bien, esto es la realidad, 96.000 entradas vendidas y un 0,2% de quejas. 198 quejas registradas tenemos en los conductos oficiales de recepción de quejas que no tienen por qué ser escritas en un mostrador, se pueden enviar, como usted bien sabe, a través de registro online", le ha dicho Bernal a Aguilar.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior le ha dicho al diputado socialista "que hace mal en usar ese lenguaje y en sembrar dudas" en cuanto a la contratación de la empresa organizadora, sobre la que, en última instancia, ha dicho que "una empresa extranjera no puede funcionar en un país, en España, si no tiene una empresa que esté homologada y que esté, además, reconocida con esa exclusividad. Y esa es la que tenía --la empresa organizadora-- en relación con la compañía americana. Y usted sabe muy bien que es así. Y eso es lo que hemos hecho, no asignar a dedo".