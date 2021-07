Un jurado juzga en Málaga a un hombre por matar a su madre de un disparo e intentarlo con su hermana

MÁLAGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a un hombre acusado por presuntamente acabar con la vida de su madre de 81 años de un disparo e intentarlo con su hermana en septiembre de 2019 en la barriada malagueña de Puerto de la Torre.

El juicio estaba previsto para el pasado 3 de mayo, pero fue aplazado hasta ahora después de un intento de autolisis del procesado y con el fin de que un médico forense realizara una evaluación del hombre. Así, el Tribunal popular no llegó a constituirse sino que todo el proceso se ha aplazado para julio.

Los hechos por los que este hombre será juzgado sucedieron en septiembre de 2019. La Fiscalía solicitó en su momento en su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, que se le imponga la pena de prisión permanente revisable.

Según el fiscal, el acusado estaba en la casa que compartía con su madre cuando se dio cuenta de que esta estaba en la puerta con su hermana, con la que "desde hacía tiempo atrás mantenía unas relaciones extremadamente conflictivas", llegando incluso supuestamente a amenazarla de muerte si visitaba la vivienda.

Entonces, señala el ministerio público, el hombre cogió una escopeta para la que tenía licencia dada su condición de cazador, se fue a la salida de la vivienda y "apuntó a su hermana", al tiempo que le decía: "Te mato, que te voy a matar".

Por eso, la mujer se metió rápidamente en el coche, mientras la madre hacía lo mismo con el niño de la anterior, de diez años. Luego, "trató de evitar que su hijo le disparara", diciéndole: "No la mates" y llegando a agarrar el cañón de la escopeta para impedírselo, indica la Fiscalía.

Entonces, hubo un forcejeo entre ambos y el procesado realizó, supuestamente, un primer disparo "con intención de matar a su hermana sin llegar a alcanzarla", aunque luego se colocó en la ventana del coche y la encañonó, tratando de disparar aunque "sin conseguirlo dado que el arma se había encasquillado", señala la acusación.

Así, estando su madre en el suelo, intentando levantarse con dificultad por su edad --81 años-- y otros problemas, el acusado "de forma repentina e imprevista", dice el ministerio fiscal, se situó a la espalda de la mujer, mientras que gritaba "¿Qué te vas? Pues mato a tu madre".

En ese momento, tras conseguir montar el arma, "efectuó un disparo a quemarropa a la cabeza de su madre que le ocasionó la muerte de forma instantánea". Según el ministerio público, el hombre actuó por la espalda "para que no pudiera hacer nada para defenderse o evitar el ataque".

Según la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de asesinato con alevosía y agravado por el hecho de que la víctima fuera una persona especialmente vulnerable y un homicidio en grado de tentativa, considerando que concurre la circunstancia que agrava la pena de parentesco.

Además de prisión permanente revisable, el fiscal pide libertad vigilada durante diez años a ejecutar tras la otra pena por el delito de asesinato; así como nueve años de cárcel, inhabilitación para la tenencia de armas y otros diez años de libertad vigilada por el de intento de homicidio.

Asimismo, se solicita que el acusado no pueda acercarse a su hermana a menos de 500 metros ni comunique con ella por cualquier medio durante 19 años y que si se le impone una pena mayor de cinco años, no se le clasifique en tercer grado hasta que no haya cumplido la mitad de la pena. También se insta a pagar 200.000 euros a los dos hijos de la mujer.